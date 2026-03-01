L’armée israélienne annonce l’élimination du chef d’état-major iranien et de 40 commandants

L’armée israélienne affirme avoir porté un coup majeur à la hiérarchie militaire iranienne en éliminant le chef d’état-major des forces armées, Abdolrahim Mousavi, lors d’une série de frappes menées à Téhéran. Selon le communiqué militaire, l’opération s’inscrit dans la phase d’ouverture de “Rugissement du Lion”, au cours de laquelle l’aviation israélienne, guidée par des renseignements précis, a visé plusieurs sites où se réunissaient des membres de la haute direction sécuritaire iranienne.

Sept hauts responsables auraient été tués dans ces frappes coordonnées, dont Mousavi, considéré comme l’un des plus hauts gradés de l’appareil militaire. Il avait succédé à Mohammad Bagheri, lui-même tué lors de l’opération “Rising Lion” en juin 2025. Avant cette nouvelle offensive, Mousavi commandait l’armée iranienne et occupait plusieurs fonctions clés au sein du système de sécurité. L’armée israélienne l’accuse notamment d’avoir supervisé le lancement de centaines de missiles balistiques vers le territoire israélien, ayant causé la mort de civils.

Tsahal affirme que la majorité des plus hauts responsables militaires iraniens ont été éliminés dans le cadre de cette opération. Au total, 40 commandants de haut rang auraient été tués dès la frappe préventive initiale, qualifiée d’“historique” par l’armée israélienne, qui souligne le rôle déterminant du renseignement militaire dans sa réussite.

Parallèlement, l’armée indique avoir détruit la plupart des systèmes de défense aérienne dans l’ouest et le centre de l’Iran, ouvrant la voie à l’établissement d’une supériorité aérienne au-dessus de Téhéran. L’aviation israélienne poursuit ses opérations, à la fois défensives et offensives, avec pour objectif déclaré de neutraliser les menaces visant l’État d’Israël.