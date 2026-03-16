"L'Iran vise des civils mais nous sommes forts, nous vaincrons nos ennemis", déclare Isaac Herzog

Le président israélien, Isaac Herzog, s’est rendu lundi sur le site d’impact d’un projectile iranien dans un quartier résidentiel de Rishon LeZion. Lors de sa visite, il a dénoncé les attaques visant des civils et accusé l’Iran de tenter de frapper la population israélienne "de manière lâche". "Cela ne les aidera pas", a-t-il déclaré, affirmant que le peuple israélien est fort et qu’il finira par surmonter ces épreuves. "Je crois qu'au final, leur propre peuple se dressera contre eux, car ils gaspillent toutes leurs ressources nationales uniquement pour nuire aux autres", a-t-il affirmé.

Selon les autorités, un projectile à sous-munitions a touché une maison privée dans un quartier calme de la ville, l’une des charges pénétrant directement dans le salon et provoquant d’importants dégâts matériels ainsi qu’un choc pour les habitants. Sur place, le président était accompagné du maire de la ville ainsi que de responsables de la police, des pompiers et du commandement régional du Commandement du front intérieur.

Isaac Herzog a souligné l’importance de respecter strictement les consignes de sécurité émises par le commandement du front intérieur, estimant qu’elles sauvent des vies et qu’elles ont une nouvelle fois démontré leur efficacité. Il a également indiqué que l’ouverture des établissements scolaires dans les zones touchées par de tels incidents devait être examinée avec prudence.

Le président israélien a par ailleurs salué la coopération entre les autorités locales, les forces de sécurité et les services de secours mobilisés sur place. Concluant son intervention par un message de soutien, il a affirmé qu’Israël surmonterait les défis actuels et "vaincra ses ennemis".