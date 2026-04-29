L'unité de drones du Hezbollah au cœur de la confrontation avec Israël

L'unité 127 du Hezbollah, branche aérienne de l'organisation terroriste chiite libanaise, est devenue l'un des principaux instruments de la confrontation actuelle avec Israël. Selon l'analyste Baruch Yedid, spécialiste des affaires arabes de la chaîne i24NEWS en hébreu, cette unité est chargée de la production, de la maintenance et de l'exploitation des drones et drones piégés utilisés par le Hezbollah contre l'État hébreu.

Toujours selon cette analyse, l'unité opère sous la supervision directe de la Force Al-Qods iranienne. Des officiers iraniens seraient déployés au Liban afin de superviser les activités du groupe et d'intégrer les enseignements tactiques tirés des conflits en Ukraine et en Syrie.

Sur le plan opérationnel, l'unité 127 serait responsable de plusieurs attaques marquantes menées contre le territoire israélien ces derniers mois. Elle aurait notamment orchestré le lancement d'un drone en direction de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Césarée en 2024, ainsi que l'attaque meurtrière contre une base d'entraînement de la brigade Golani, qui avait coûté la vie à quatre soldats israéliens.

D'après Baruch Yedid, ces opérations viseraient à offrir au Hezbollah un avantage tactique susceptible d'être exploité lors de futures négociations. L'organisation chercherait ainsi à imposer des conditions plus favorables dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu avec Israël.

Parallèlement au front militaire, le Hezbollah agirait également sur la scène intérieure libanaise afin de fragiliser les équilibres politiques du pays. Le groupe tenterait notamment de mobiliser certains camps palestiniens et des clans de la vallée de la Bekaa contre le gouvernement libanais.

Cette évolution traduirait un changement stratégique du Hezbollah, qui serait passé de scénarios d'invasion terrestre ambitieux à une stratégie fondée sur des actions ciblées, aériennes et terrestres, destinées à user le front intérieur israélien.