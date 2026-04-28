Analyse | Comment Israël peut contrer la menace des drones suicides du Hezbollah ?, par Matthias Inbar

Les drones suicides constituent une véritable menace pour les opérations terrestres en terrain ennemi. L'actuel cessez-le-feu impose de facto aux cinq divisions opérationnelles israéliennes de procéder à des avancées tactiques à l'intérieur de la ligne jaune. Elles sont donc davantage la cible de ces mini-engins, particulièrement difficiles à détecter et à intercepter dans la mesure où ils fonctionnent par fibre optique, transmettant les données sans ondes radio.

L'apparition de ces drones FPV sur le champ de bataille est plutôt récente, avec un usage massif en Ukraine au début de l'année 2024. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé aux officiers de l'état-major de trouver rapidement des moyens technologiques pour contrer cette menace.

D'autant que le Hezbollah a accéléré les tirs de ces drones pour frapper les soldats au sol pendant le cessez-le-feu. Un militaire en est mort. Plusieurs autres ont déjà été blessés. Il est évident que la start-up nation, au service de son armée, doit être capable de trouver une parade technologique. Mais en attendant, ce n'est pas la solution immédiate.

Dans la mesure où ces drones peuvent avoir une portée de 15 à 20 km, le commandement Nord ferait actuellement pression auprès de l'échelon politique israélien afin que ce dernier puisse exiger des États-Unis une plus grande flexibilité opérationnelle. C'est purement mathématique : lorsque Tsahal frappe massivement depuis les airs et avec son artillerie, les terroristes du Hezbollah reculent, au nord du fleuve Litani, dans la vallée de la Bekaa, et ainsi de suite.

L'objectif est donc clair : repousser au maximum ces cellules terroristes qui actionnent les drones, le plus loin possible du théâtre d'opérations terrestres. Mais pour cela, il faut davantage de souplesse diplomatique de Washington au regard de l'incapacité de l'armée libanaise à faire appliquer le cessez-le-feu. Cela laisserait le temps à l'armée israélienne de trouver une parade technologique.

La vraie question reste l'origine de ces drones FPV. L'Ukraine en a reçu plusieurs milliers d'unités au cours de ces deux dernières années de la part de pays européens, dans le cadre de l'effort de guerre international visant à armer les forces ukrainiennes. Serait-il possible que des mains peu recommandables aient pu revendre ces appareils sur le marché noir ? Et que ces appareils se soient ainsi retrouvés au Liban ? La question mérite d'être posée alors qu'aucune source officielle ne confirme l'origine de ces drones.

Des services de renseignement occidentaux ont en effet constaté que des systèmes d'armements européens et américains ont été détectés hors du territoire ukrainien. Il n'est pas impossible non plus que ces drones suicides FPV soient d'origine chinoise ou russe.

Précisons également que l'Ukraine a récemment développé sa propre industrie de production de drones, y compris les drones suicides FPV. Kiev pourrait alors officiellement proposer son expérience et son aide à Jérusalem dans le cadre d'un rapprochement des positions entre l'Ukraine et Israël.