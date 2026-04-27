Les drones piégés du Hezbollah, nouvelle menace majeure pour Tsahal au Liban

L'attaque meurtrière survenue hier dans le village de Taybeh, dans le sud du Liban, a mis en lumière l'évolution des tactiques du groupe terroriste Hezbollah et la menace croissante que représentent désormais ses drones explosifs. L'incident a coûté la vie au sergent Idan Fooks et blessé six militaires israéliens, dont quatre grièvement.

Selon les informations publiées en Israël, les soldats ont d'abord été touchés par un drone piégé lancé contre leur position. Un second appareil aurait ensuite explosé près de l'équipe d'évacuation et à proximité d'un hélicoptère de l'armée de l'air venu secourir les blessés. Pour Tsahal, cet épisode illustre une tendance récente : le Hezbollah privilégie de plus en plus les drones explosifs au détriment des missiles antichars et des roquettes.

L'organisation terroriste miserait sur deux avantages principaux : la précision de ces appareils et la difficulté à les intercepter. Contrairement aux roquettes, les drones peuvent viser avec davantage d'exactitude des soldats, des véhicules ou des positions précises. Capables d'emporter entre un et six kilos d'explosifs, ils constituent une arme relativement accessible et particulièrement dangereuse sur le champ de bataille.

Les responsables militaires distinguent deux grandes catégories de drones utilisés par le Hezbollah. Les premiers sont pilotés par radiofréquence et peuvent souvent être neutralisés par la guerre électronique israélienne. Les seconds, jugés bien plus préoccupants, sont guidés par fibre optique. Ce système les rend largement insensibles au brouillage électronique et permet de les contrôler jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Ce type de technologie rappelle les drones employés dans la guerre en Ukraine.

Face à cette menace, Tsahal mène des essais sur de nouveaux systèmes de détection et d'interception qui ne reposent pas uniquement sur la guerre électronique. L'armée israélienne reconnaît toutefois qu'aucune solution complète n'existe aujourd'hui dans le monde contre ce type d'appareils, dans ce qui ressemble de plus en plus à une course technologique.

En parallèle, des critiques émergent en Israël sur une possible sous-estimation initiale du danger. L'usage massif des drones avait déjà été observé en Ukraine, mais plusieurs observateurs estiment que l'armée israélienne aurait pu accélérer plus tôt ses préparatifs et ses investissements face à une menace devenue centrale sur le front nord.