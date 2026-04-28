Marco Rubio : "Israël n’est pas en guerre contre le Liban mais contre le Hezbollah"

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban est "très particulier", estimant que les deux pays ne sont pas en guerre. Selon lui, le véritable problème d’Israël concerne le Hezbollah, ajoutant que ce dernier opère depuis le territoire libanais et mène des attaques contre Israël.