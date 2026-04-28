LIVE BLOG | Sud-Liban : deux soldats israéliens blessés, dont un grièvement, après l’explosion d’un drone du Hezbollah
Pour Tsahal, ce nouvel incident grave constitue une violation des accords de cessez-le-feu par l’organisation terroriste Hezbollah
Sud-Liban : Tsahal annonce la destruction de 1 000 infrastructures terroristes du Hezbollah
Tsahal a indiqué que les forces de la brigade Bisla’h, opérant sous le commandement de la 91e division dans le sud du Liban, ont détruit environ 1 000 infrastructures terroristes utilisées par des terroristes du Hezbollah pour préparer des attaques contre les troupes israéliennes. Selon l’armée, ces cibles comprenaient notamment des bâtiments piégés et des structures servant de dépôts d’armes. Les soldats ont également saisi des centaines d’armes et de munitions, parmi lesquelles des mitrailleuses, fusils Kalachnikov, grenades, mines, pistolets, missiles antichars, roquettes RPG et obus de mortier.
Sud-Liban : Tsahal tire un missile intercepteur contre un drone suspect du Hezbollah
Tsahal a annoncé avoir tiré un missile intercepteur en direction d’un drone suspecté d’appartenir à l’organisation terroriste Hezbollah, repéré au-dessus d’une zone du sud du Liban où des troupes israéliennes sont déployées. L’armée israélienne a précisé que les résultats de l’interception de cette "cible aérienne suspecte" étaient toujours en cours d’évaluation.
Sud-Liban : deux soldats israéliens blessés, dont un grièvement, après l’explosion d’un drone du Hezbollah
Un soldat de Tsahal a été grièvement blessé et un autre légèrement touché hier après la chute d’un drone piégé lors d’une opération dans le sud du Liban. Les deux militaires ont été évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins, tandis que leurs familles ont été informées. Pour Tsahal, ce nouvel incident grave constitue une violation des accords de cessez-le-feu par l’organisation terroriste Hezbollah.
L’UE menace de sanctionner les personnes impliquées dans l'accostage à Haïfa d'un navire russe transportant du blé ukrainien
L’Union européenne a averti qu’elle pourrait sanctionner des individus et entités liés aux informations selon lesquelles Israël aurait autorisé un navire russe transportant du grain provenant de zones ukrainiennes occupées par la Russie à décharger sa cargaison au port de port de Haïfa. Dans une déclaration au Times of Israel, un porte-parole européen a condamné toute action susceptible de financer l’effort de guerre russe ou de contourner les sanctions européennes. Bruxelles a également indiqué avoir demandé des explications aux autorités israéliennes conjointement avec l’Ukraine, après la convocation de l’ambassadeur israélien à Kiev par les autorités ukrainiennes.
L’Iran exige des garanties contre de nouvelles attaques avant toute stabilité dans le Golfe
L’ambassadeur de l’Iran auprès des Nations unies, Amir Saeid Iravani, a déclaré devant le Conseil de sécurité que Téhéran exige des garanties crédibles contre toute nouvelle attaque américano-israélienne avant de pouvoir contribuer à la sécurité régionale. Selon lui, une stabilité durable dans le Golfe persique et au Moyen-Orient ne pourra être obtenue qu’à travers la fin permanente des agressions contre l’Iran, accompagnée d’assurances de non-récidive et du respect total des droits souverains et des intérêts légitimes iraniens.
L’Iran vante un partenariat stratégique renforcé avec la Russie
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a salué les relations entre l’Iran et la Russie après sa rencontre avec le président Vladimir Poutine. Dans un message publié sur X, il a affirmé que les récents événements avaient démontré "la profondeur et la force de notre partenariat stratégique", remerciant Moscou pour sa solidarité et saluant son soutien à la diplomatie.
https://x.com/i/web/status/2048942941784117346
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Marco Rubio : "Israël n’est pas en guerre contre le Liban mais contre le Hezbollah"
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban est "très particulier", estimant que les deux pays ne sont pas en guerre. Selon lui, le véritable problème d’Israël concerne le Hezbollah, ajoutant que ce dernier opère depuis le territoire libanais et mène des attaques contre Israël.
https://x.com/i/web/status/2048917797514989646
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Plusieurs cadres du renseignement iranien éliminés lors des frappes israéliennes et un réseau d’espionnage démantelé
Selon Iran International, les frappes menées par Israël au cours des six dernières semaines en Iran auraient éliminé plusieurs commandants de haut rang de l’unité 4000 du renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Dans le même temps, un réseau d’espionnage lié au CGRI aurait été démantelé alors qu’il préparait des attaques contre des cibles israéliennes et occidentales.
https://x.com/i/web/status/2048799189258137711
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Blocus américain : plusieurs pétroliers iraniens refoulés, deux navires passent vers l’Asie
Selon des données de suivi maritime relayées par Reuters, six pétroliers transportant environ 10,5 millions de barils de pétrole iranien ont été contraints de rebrousser chemin vers l’Iran ces derniers jours en raison du blocus américain. Deux autres navires, chargés d’environ quatre millions de barils, seraient toutefois parvenus à franchir le dispositif le 24 avril en direction de l’Asie. Des forces américaines auraient également repoussé vers l’est plusieurs bâtiments liés à l’Iran jusqu’au détroit de Malacca.
Blocus maritime : l'Iran redoute un effondrement économique d'ici six à huit mois
Selon des évaluations présentées lors d’une réunion sécuritaire en Iran, l’économie iranienne ne serait pas en mesure de supporter plus de six à huit semaines supplémentaires de blocus maritime. Ce siège, entamé le 13 avril, dure désormais depuis environ deux semaines. Des responsables de la sécurité ont également indiqué que la coupure d’internet a privé d’activité près de 20 % de la main-d’œuvre dépendant du travail en ligne, aggravant encore la crise économique et sociale qui secoue le pays.
L'Iran craint une reprise imminente des manifestations : réunion d’urgence au sommet de l’État
Selon la chaîne d'opposition Iran International, le Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran s’est réuni en urgence en raison de craintes liées à une reprise des manifestations. Cette réunion intervient sur fond d’évaluations des services de renseignement alertant sur un risque de tensions sociales dans les prochains jours. Des responsables sécuritaires auraient présenté une situation économique préoccupante, marquée par le chômage, la hausse des prix et des difficultés touchant plusieurs secteurs industriels clés, considérés comme les principaux facteurs susceptibles de raviver la contestation populaire.