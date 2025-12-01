La Turquie aurait pressé le Hamas de lier la libération de Hadar Goldin à la situation à Rafah

La Turquie a tenté d'exercer des pressions sur le Hamas pour conditionner la restitution de la dépouille du soldat israélien Hadar Goldin à la recherche d'une solution pour les terroristes retranchés dans la "poche de Rafah". Cette information a été révélée lundi matin sur la chaîne publique israélienne Kan par une source au fait du dossier.

Selon cette source, Ankara aurait cherché à utiliser comme levier le fait que le fils d'un haut responsable du Hamas se trouvait piégé dans cette zone. Il s'agit du fils de Razi Hamed, un cadre du Hamas, qui faisait partie des terroristes retranchés dans un tunnel du quartier de Jneinah, à l'est de Rafah. Un média proche du Hamas a rapporté dimanche qu'il avait été tué suite au siège israélien du tunnel.

Depuis plusieurs semaines, les brigades Golani et Nahal de Tsahal opèrent dans ce quartier de Jneinah, situé du côté israélien au-delà de la ligne jaune du corridor de Philadelphie. Cette zone, baptisée "poche de Rafah", abrite des dizaines de terroristes retranchés depuis de longues semaines dans des tunnels souterrains.

Il y a environ une semaine et demie, dix-sept terroristes ont tenté de s'échapper. Onze ont été éliminés et six capturés, puis remis au Shin Bet pour interrogatoire. Lors de leurs auditions, les prisonniers ont décrit des conditions extrêmement difficiles sous terre : les vivres sont presque épuisés et certains de leurs camarades dans les tunnels ont péri suite aux opérations de génie militaire menées par Tsahal pour percer les souterrains.