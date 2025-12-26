Le Hamas affirme poursuivre les recherches du corps de Ran Gvili et accuse Israël de violer le cessez-le-feu

Un responsable du Hamas a affirmé que l’organisation terroriste poursuit les recherches pour localiser et restituer le corps de Ran Gvili, dernier otage dont la dépouille est toujours retenue dans la bande de Gaza. Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que le transfert aura lieu dès que des informations précises sur l’emplacement du corps seront confirmées.

Dans le même temps, Ghazi Hamad a accusé Israël de ne pas respecter la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu conclu lors du sommet de Charm el-Cheikh en octobre. Selon lui, depuis la signature de cet accord, Israël aurait commis plus de 900 violations documentées, transmises aux pays médiateurs (le Qatar, l’Égypte et la Turquie) pour examen.

Le responsable du Hamas a également affirmé qu’Israël bloque l’entrée de biens et de matériaux nécessaires à la reconstruction de la bande de Gaza et refuse l’ouverture complète et bidirectionnelle du point de passage de Rafah. Il a dit douter de la volonté israélienne d’avancer vers la prochaine étape de l’accord, qui prévoit notamment le retrait des forces de Tsahal du territoire et le lancement des efforts de reconstruction.

Concernant les dépouilles des otages, Ghazi Hamad a souligné que le Hamas avait restitué 27 corps à Israël dans un laps de temps réduit, en dépit de ce qu’il a décrit comme des difficultés logistiques sur le terrain. Il a assuré que les recherches pour retrouver le corps de Ran Gvili se poursuivent activement.

Selon ses déclarations, la question a été abordée lors d’une réunion tenue au Caire, en présence de représentants de l’armée israélienne, du Shin Bet et des pays jouant un rôle de médiation. Aucune réaction officielle israélienne n’a, pour l’heure, été publiée à la suite de ces affirmations.