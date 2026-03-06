Le Hezbollah chercherait à ouvrir un front contre Israël depuis la Syrie

Le groupe terroriste Hezbollah tenterait d’étendre ses attaques contre Israël en ouvrant un nouveau front depuis la Syrie, en plus des opérations menées depuis le Liban. Selon des informations provenant de sources de renseignement arabes et rapportées par le média public israélien Kan, l’organisation soutenue par l’Iran chercherait à lancer des attaques contre le territoire israélien à partir du sud syrien.

Face à cette perspective, les autorités à Damas auraient ordonné à leurs forces sur le terrain d’empêcher toute tentative d’opération contre Israël depuis le territoire syrien. Des sources proches du pouvoir affirment que des barrages ont été installés dans le sud du pays afin d’intercepter d’éventuelles cellules armées.

Bien que l’influence de l’Iran et de ses alliés ait été affaiblie en Syrie après la chute du régime de Bachar el-Assad et l’arrivée au pouvoir de Ahmed al-Sharaa, les groupes liés à Téhéran n’auraient pas renoncé à leurs ambitions dans la région. Selon ces sources, des attaques contre Israël depuis la Syrie pourraient également viser à fragiliser le nouveau pouvoir syrien en l’entraînant dans une confrontation avec l'État hébreu.

Les autorités syriennes tenteraient parallèlement de démanteler les infrastructures que le Hezbollah avait établies côté syrien de la frontière. Des efforts seraient notamment menés pour neutraliser les positions du groupe terroriste près de la frontière libano-syrienne, en particulier dans la région de la vallée de la Bekaa.

Selon une source proche du pouvoir à Damas, des terroristes du Hezbollah auraient également saisi d’importantes quantités d’armes dans la ville chiite d’Al-Qusayr, dans la région de Homs, peu avant la chute du régime Assad, afin de les transférer vers le Liban.