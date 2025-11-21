Le médecin qui avait constaté le décès de Hadar Goldin arrêté en juillet

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé jeudi soir l'arrestation de Marwan al-Hams, un médecin palestinien impliqué dans la constatation du décès du lieutenant Hadar Goldin et soupçonné de connaître le lieu de sa sépulture. L'opération s'est déroulée en juillet 2025 dans la bande de Gaza.

Pendant la guerre, al-Hams occupait un poste stratégique : il était responsable, pour le compte du ministère de la Santé du Hamas, de la gestion de l'ensemble des hôpitaux de campagne dans le territoire gazaoui.

Son arrestation avait nécessité une opération spéciale menée conjointement par Tsahal et le Shin Bet, avec le soutien des services de renseignement militaire. Elle s'inscrit dans une série de dizaines d'opérations clandestines menées au cours du dernier semestre visant à rapatrier la dépouille de Hadar Goldin.

Al-Hams avait été interpellé dans la région ouest de Khan Younès alors qu'il se dirigeait vers un hôpital de campagne à Mawasi. Interrogé par le Shin Bet, il a fait l'objet de pressions supplémentaires : sa fille Tasnim a également été placée en détention dans le but de le contraindre à révéler le lieu d'inhumation du soldat israélien. Cette stratégie n'a toutefois pas porté ses fruits.

Bien que des informations aient circulé ces derniers jours sur une libération imminente de sa fille, celle-ci demeure actuellement détenue en Israël.