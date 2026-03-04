Le ministre israélien de la Défense avertit : « Tout successeur de Khamenei sera une cible »

Le ministre de la Défense Israel Katz a adressé ce mercredi un avertissement sans équivoque aux plus hautes autorités d'Iran, alors que le fils du Guide suprême Ali Khamenei aurait été choisi pour lui succéder.

« Tout dirigeant désigné pour poursuivre le plan du régime visant à détruire Israël, menacer les États-Unis, le monde libre et les pays de la région, et opprimer le peuple iranien sera une cible prioritaire », a déclaré Katz. « Peu importe son nom ou l’endroit où il se cache. »

Le ministre a précisé que le Premier ministre et lui-même avaient ordonné à Tsahal de se préparer à cette mission dans le cadre de l’opération « Rugissement du Lion », visant à affaiblir les capacités militaires et de commandement du régime iranien.

« Nous continuerons d’agir sur tous les fronts, aux côtés de nos partenaires américains, pour réduire les capacités du régime et créer les conditions permettant au peuple iranien de le renverser », a ajouté le ministre, soulignant la détermination d’Israël à maintenir la pression sur Téhéran.

Après l'assassinat qui a secoué l'Iran, les Gardiens de la révolution s'efforcent de pourvoir au plus vite le poste de Guide suprême Ali Khamenei. Selon certaines sources, il est de plus en plus probable que son fils, Mostafa Khamenei, soit effectivement prochainement désigné comme successeur.

En Iran, on craint toutefois fortement que le fait de le désigner comme principal candidat ne mette sa vie en danger. Reuters a cité ce mercredi deux sources iraniennes qui ont confirmé que le fils de Khamenei avait survécu à une tentative d'assassinat au cours des dernières 24 heures.

Mardi, Tsahal a ciblé dans la ville de Qom le bâtiment abritant le Conseil suprême qui était réui afin de désigner le successeur d'Ali Khamenei.