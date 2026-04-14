Le sergent-major Ayal Uriel Bianco, 30 ans, tué au Liban

Le sergent-major réserviste Eyal Uriel Bianco, âgé de 30 ans et originaire de Katzrin, a trouvé la mort lors d’un accident opérationnel survenu au Liban, a annoncé Tsahal ce mardi. Selon les premiers éléments, le véhicule militaire dans lequel il se trouvait avec d’autres soldats s’est renversé lors d’une patrouille. L’incident a également fait plusieurs blessés : un soldat de réserve a été touché de manière modérée, tandis que deux autres ont été légèrement blessés et évacués vers un hôpital.

Ce décès porte à 13 le nombre de soldats de Tsahal tombés au Liban depuis le début de l’opération "Rugissement du lion" en Iran et à 937 depuis le 7 octobre 2023. L’armée israélienne poursuit actuellement ses activités dans le sud du Liban, où des unités sont déployées pour mener des opérations de ratissage dans de nouvelles zones considérées comme sensibles.

Par ailleurs, l’armée avait annoncé mercredi dernier la mort du sergent-chef Touvel Yosef Lifshiz, originaire de Beit Shean et combattant de la brigade Golani, tué lors de combats dans le sud du Liban. L’incident s’était produit la veille, vers 13 heures, lors d’une opération menée dans le village d’A-Taybeh, situé à environ trois kilomètres de la localité israélienne de Misgav Am.

Au cours de cette mission, des terroristes du Hezbollah avaient ouvert le feu à courte distance sur les soldats du bataillon 13 de Golani. Le sergent-chef Lifshitz avait été tué dans l’échange de tirs, tandis qu’un autre soldat avait été grièvement blessé et quatre autres touchés à des degrés divers. Les forces israéliennes avaient riposté, et l’armée avait mené des frappes aériennes dans la zone afin d’isoler le secteur. Selon les premières évaluations militaires, plusieurs terroristes auraient été éliminés alors qu’ils tentaient de se retrancher dans des bâtiments.

Au début de la semaine précédente, un autre incident avait déjà coûté la vie à un soldat israélien. Le sergent-chef Guy Ludar, membre de l’unité d’élite Maglan, avait été tué lors d’un tir fratricide dans le sud du Liban. Un officier de son unité avait été grièvement blessé dans cet événement et évacué par hélicoptère vers l’hôpital Rambam de Haïfa.