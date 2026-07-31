Liban : Tsahal détruit un vaste réseau de tunnels du Hezbollah sous la crête du Beaufort

Tsahal a détruit un vaste réseau de tunnels du Hezbollah dans le secteur du Beaufort, dans le sud du Liban, à l’aide d’environ 700 tonnes d’explosifs, ont annoncé vendredi le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz dans un communiqué conjoint.

Selon les autorités israéliennes, cette infrastructure souterraine constituait un élément central du projet d’invasion de l’organisation terroriste Hezbollah contre les localités de Galilée. Construit sur plusieurs niveaux au cours des deux dernières décennies, le réseau servait également de centre de commandement à des terroristes et à des responsables de l’organisation, qui y coordonnaient les combats et les tirs contre les soldats de Tsahal et les civils israéliens.

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Situées à environ six kilomètres de Metula et du doigt de Galilée, les galeries étaient notamment utilisées par l’unité Bader du Hezbollah dans le sud du Liban. D’après l’armée israélienne, des dizaines de drones, d’engins explosifs et de missiles antichars ont été lancés depuis ce secteur au cours de la guerre.

L’opération a été menée sur instruction de Benjamin Netanyahou et d’Israël Katz, après ce qu’ils ont qualifié de "violation flagrante" de l’accord de cessez-le-feu par le Hezbollah la veille. Les forces israéliennes avaient pris ces dernières semaines le contrôle opérationnel du réseau souterrain afin de préparer sa destruction.

"Israël n’acceptera aucune violation de l’accord de cessez-le-feu", ont averti le Premier ministre et le ministre de la Défense, assurant que toute tentative du Hezbollah de viser les soldats israéliens ou la population civile entraînerait une réponse "dure et puissante" et ferait payer à l’organisation terroriste "un lourd tribut".

Tsahal affirme qu’il maintiendra ses forces dans la zone de sécurité du sud du Liban et poursuivra la destruction des infrastructures du Hezbollah afin d’empêcher l’organisation de reconstituer ses capacités militaires.