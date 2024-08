LIVE BLOG | Des Américains blessés dans l'attaque d’une base militaire en Irak

Erdan attaque le Secrétaire général de l'ONU : "Il déteste Israël, il n'a que des critiques"

L'ambassadeur sortant d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, a attaqué le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en disant qu'il "déteste Israël". Erdan a raconté aux personnes présentes lors de sa cérémonie d'adieu à New York que lorsqu'il a pris ses fonctions, Guterres l'a convoqué pour un premier entretien : "Je pensais qu'il me féliciterait pour les Accords d'Abraham ou pour mon nouveau poste, mais tout ce qu'il m'a dit c'est qu'il espérait que les Accords d'Abraham ne se feraient pas au détriment des Palestiniens. Et c'est la seule chose qu'il a pu dire sur Israël. Le leader du monde." Erdan a ajouté : "Ensuite, il a dit que le pogrom du 7 octobre n'était pas arrivé dans un vide. Il n'a que des critiques pour Israël, mais il ne s'est jamais exprimé avec la moindre critique envers l'Iran. Mais indépendamment de ceux qui détestent Israël ouvertement ou en secret, j'ai eu l'honneur de représenter Israël et l'armée la plus morale du monde."