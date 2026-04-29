Sud-Liban : Tsahal découvre un engin piégé de 900 kg et un dépôt d'armes du Hezbollah

Tsahal a annoncé que les forces de réserve de la brigade 226, sous le commandement de la 146e division, poursuivent leurs opérations au sud de la ligne de défense avancée afin d'empêcher toute menace directe contre les localités du nord d'Israël. Au cours d'une opération, les soldats ont localisé une position de l'organisation terroriste Hezbollah contenant un stock d'obus de mortier et de roquettes destinés à viser les forces déployées dans la zone ainsi que des civils israéliens. Lors d'une autre intervention, les troupes ont également découvert un puits piégé renfermant un explosif de 900 kilogrammes, vraisemblablement ancien et installé auparavant dans le secteur.