LIVE BLOG | Gaza : Tsahal et le Shin Bet éliminent le chef des opérations du renseignement militaire du Hamas
Iyad Ahmed Abdelrahman Shambari a également joué un rôle actif dans la préparation du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre
Sud-Liban : Tsahal découvre un engin piégé de 900 kg et un dépôt d'armes du Hezbollah
Tsahal a annoncé que les forces de réserve de la brigade 226, sous le commandement de la 146e division, poursuivent leurs opérations au sud de la ligne de défense avancée afin d'empêcher toute menace directe contre les localités du nord d'Israël. Au cours d'une opération, les soldats ont localisé une position de l'organisation terroriste Hezbollah contenant un stock d'obus de mortier et de roquettes destinés à viser les forces déployées dans la zone ainsi que des civils israéliens. Lors d'une autre intervention, les troupes ont également découvert un puits piégé renfermant un explosif de 900 kilogrammes, vraisemblablement ancien et installé auparavant dans le secteur.
https://x.com/i/web/status/2049414629823029463
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Donald Trump : "l'Iran ferait mieux de se ressaisir et signer un accord"
Le président américain Donald Trump a vivement critiqué la dernière proposition iranienne visant à mettre fin à la guerre, estimant que Téhéran "ferait mieux de devenir intelligent rapidement". Dans un message publié sur Truth Social, Trump a affirmé que la République islamique "n'arrive pas à se ressaisir" et "ne sait pas comment signer un accord non nucléaire", laissant entendre qu'il rejette l'offre iranienne consistant à discuter de la réouverture du détroit d'Ormuz tout en repoussant la question du programme nucléaire. Son message était accompagné d'une image générée par intelligence artificielle le montrant armé devant un décor d'explosions, avec la mention "No more Mr. Nice Guy" (Fini le gentil garçon).
Gaza : Tsahal et le Shin Bet éliminent un haut responsable du renseignement du Hamas
Dans un communiqué conjoint, Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir éliminé mardi, lors d'une frappe menée dans le nord de la bande de Gaza, Iyad Ahmed Abdelrahman Shambari, chef du département des opérations du quartier général du renseignement militaire de l'organisation terroriste Hamas. Selon les autorités israéliennes, il était chargé ces dernières années de centraliser les évaluations opérationnelles sur l'ensemble de Gaza, de collecter des renseignements sur les forces israéliennes et de contribuer à la planification d'attaques contre Tsahal. Il a également joué un rôle actif dans la préparation du massacre perpétré par l'organisation terroriste Hamas le 7 octobre. L'armée israélienne a affirmé poursuivre ses opérations dans la zone afin d'éliminer toute menace immédiate.
Sud-Liban : Tsahal intercepte une cible aérienne suspecte
Le porte-parole de Tsahal a annoncé qu'une cible aérienne suspecte détectée il y a peu dans la zone où opèrent les forces israéliennes dans le sud du Liban a été interceptée. Selon l'armée, l'appareil n'a pas pénétré en territoire israélien et aucune alerte n'a donc été déclenchée, conformément aux procédures en vigueur.
Sud-Liban : Tsahal élimine deux terroristes du Hezbollah qui constituaient une menace pour les soldats et saisit des armes
Le porte-parole de Tsahal a annoncé que les forces de la brigade Givati poursuivent leurs opérations dans le sud du Liban afin de détruire des infrastructures terroristes et d'écarter les menaces dans le secteur de la ligne de défense avancée. Avant-hier, les soldats ont repéré deux terroristes du Hezbollah au sud de cette ligne, dans une zone où opéraient les troupes, constituant une menace immédiate. Guidée par les forces au sol, l'aviation israélienne a rapidement éliminé les deux terroristes. Au cours des dernières vingt-quatre heures, les soldats ont également localisé et saisi de nombreuses armes, dont des fusils, grenades, chargeurs, missiles et divers équipements appartenant au Hezbollah.
https://x.com/i/web/status/2049367185126981642
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Procès Netanyahou : le Premier ministre demande à écourter son audience pour raisons sécuritaires
L'avocat du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Amit Hadad, a demandé au tribunal de district de Jérusalem de réduire de trois heures l'audience prévue ce jour dans le cadre du procès pour corruption visant le chef du gouvernement, invoquant un "emploi du temps lié à des questions de sécurité". La veille marquait la reprise du contre-interrogatoire de Benjamin Netanyahou après plus de deux mois d'interruption, une pause due à la guerre contre l'Iran ainsi qu'à la reprise des combats contre l'organisation terroriste Hezbollah.
Sud-Liban : Tsahal détruit des positions du Hezbollah et élimine trois terroristes
Tsahal a annoncé avoir frappé mardi plusieurs infrastructures du Hezbollah dans différents secteurs du sud du Liban, au nord de la ligne de défense avancée. Parmi les cibles visées figuraient des lanceurs chargés et prêts au tir, des dépôts d'armes ainsi que des bâtiments militaires utilisés par les terroristes du Hezbollah pour préparer des attaques contre les forces israéliennes et l'État d'Israël. Par ailleurs, les troupes de la 146e division ont repéré trois terroristes du Hezbollah en train de préparer une attaque par tirs contre les forces israéliennes ; ils ont été éliminés lors d'une frappe aérienne. Tsahal a également indiqué que plusieurs drones piégés lancés par le Hezbollah ont explosé à proximité de soldats opérant dans le sud du Liban, blessant légèrement un militaire évacué vers un hôpital.
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Judée-Samarie : deux soldats de Tsahal blessés lors d'une attaque terroriste nocturne
Le porte-parole de Tsahal a indiqué que lors d'une opération menée dans la nuit de mardi à mercredi dans le village de Silwad, dans le secteur de la brigade de Binyamin en Judée-Samarie, deux terroristes ont attaqué deux soldats israéliens, qui ont été blessés puis évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins. Leurs familles ont été informées. Les forces israéliennes ont riposté par des tirs, éliminant un terroriste, tandis que le second a été neutralisé puis arrêté sur place.
Donald Trump préparerait un blocus prolongé de l'Iran
Le président américain Donald Trump aurait demandé à ses conseillers de se préparer un blocus prolongé contre l'Iran, selon le Wall Street Journal citant des responsables américains. D'après le journal, Trump aurait récemment choisi de poursuivre la pression sur l'économie iranienne et sur ses exportations de pétrole en empêchant le trafic maritime à destination et en provenance des ports iraniens. Le président américain estimerait que les autres options envisagées, notamment une reprise des bombardements ou un retrait du conflit, comportent davantage de risques que le maintien de cette stratégie de blocus.