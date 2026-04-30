Israël inculpe un habitant du nord du pays accusé d’avoir préparé un attentat au nom de Daech

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé l’inculpation d’un habitant de Nahf, en Galilée, âgé d’environ 20 ans, arrêté ces dernières semaines dans le cadre d’une enquête conjointe. Selon les autorités, le suspect aurait prêté allégeance à l’organisation terroriste Daech, tenté d’acheter un pistolet et projeté de mener un attentat contre des soldats de Tsahal à Karmiel. Lors de son arrestation, des affiches et symboles liés au groupe terroriste auraient également été découverts dans sa chambre. Un acte d’accusation a été déposé jeudi devant le tribunal de district de Nazareth, accompagné d’une demande de maintien en détention jusqu’à la fin de la procédure.