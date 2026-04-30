LIVE BLOG | Nord d'Israël : un véhicule blindé en feu après une nouvelle attaque du Hezbollah, pas de blessés
L'incendie s’est déclaré à proximité de la localité de Shomera, à la suite de l’impact direct d’un missile dans une zone ouverte
Le président iranien affirme que le blocus naval américain est "voué à l’échec"
Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que le blocus naval américain visant les ports iraniens aggraverait les perturbations dans le Golfe et n’atteindrait pas ses objectifs. Dans un communiqué, il a estimé que toute tentative d’imposer un blocus maritime ou des restrictions était contraire au droit international et "vouée à l’échec". Selon lui, de telles mesures ne renforceraient pas la sécurité régionale, mais constitueraient au contraire une source supplémentaire de tensions et une menace pour la stabilité durable du Golfe persique.
Israël inculpe un habitant du nord du pays accusé d’avoir préparé un attentat au nom de Daech
Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé l’inculpation d’un habitant de Nahf, en Galilée, âgé d’environ 20 ans, arrêté ces dernières semaines dans le cadre d’une enquête conjointe. Selon les autorités, le suspect aurait prêté allégeance à l’organisation terroriste Daech, tenté d’acheter un pistolet et projeté de mener un attentat contre des soldats de Tsahal à Karmiel. Lors de son arrestation, des affiches et symboles liés au groupe terroriste auraient également été découverts dans sa chambre. Un acte d’accusation a été déposé jeudi devant le tribunal de district de Nazareth, accompagné d’une demande de maintien en détention jusqu’à la fin de la procédure.
Le Royaume-Uni débloque 25 millions de livres pour protéger la communauté juive
Le ministre britannique de la Sécurité, Dan Jarvis, a annoncé une enveloppe supplémentaire de 25 millions de livres sterling (environ 29 millions d'euros) destinée à renforcer la protection de la communauté juive, au lendemain de l’attaque au couteau ayant blessé deux hommes juifs dans le nord de Londres. Il a également indiqué que le gouvernement accélérerait l’adoption d’une nouvelle législation visant à lutter contre les menaces étatiques, afin de doter les autorités de moyens supplémentaires en matière de sécurité.
Les militants de "la flottille des préservatifs" en route vers les côtes israéliennes escortés par Tsahal
"Environ 175 militants, répartis sur plus de 20 bateaux de la flottille des préservatifs, font actuellement route pacifiquement vers Israël", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères sur X. "Dans la vidéo : les militants s'amusent à bord des navires israéliens".
https://x.com/i/web/status/2049732314867864041
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Un missile du Hezbollah provoque l’incendie d’un véhicule blindé près de Shomera, pas de blessés
Les services israéliens de lutte contre les incendies du district côtier ont indiqué qu’un incendie s’est déclaré à proximité de la localité de Shomera, à la suite de l’impact direct d’un missile dans une zone ouverte. La frappe a provoqué l’embrasement d’un véhicule blindé stationné sur place ainsi qui s'est propagé aux broussailles alentour. Des pompiers et des équipes de volontaires ont été dépêchés sur les lieux. À ce stade, aucun blessé n’a été signalé.
https://x.com/i/web/status/2049732307636941090
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🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent à nouveau dans le nord d'Israël
Les organisateurs de la flottille pour Gaza accusent Israël d’avoir "capturé" 15 navires
Les organisateurs de la flottille Global Sumud, en route vers la bande de Gaza, affirment que la marine israélienne a "capturé" durant la nuit 15 des 58 navires composant le convoi. Ils indiquent être sans nouvelles de plusieurs militants . L’armée israélienne avait commencé ses opérations près de l’île grecque de Crète, à plusieurs centaines de milles nautiques d’Israël. La marine a appelé les autres participants à rebrousser chemin ou, s’ils transportent de l’aide humanitaire, à l’acheminer vers le port d’Ashdod pour inspection avant un éventuel transfert vers Gaza, avertissant que les navires poursuivant leur route seraient également stoppés.
https://x.com/i/web/status/2049712728864928054
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🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le nord d'Israël
Australie : le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud assume les défaillances après l’attaque de Bondi Beach
Le Premier ministre de l’État australien de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a déclaré assumer la "responsabilité" des manquements ayant empêché la protection des victimes de la fusillade terroriste antisémite de masse survenue lors d’un événement de Hanoucca à Bondi Beach en décembre dernier. "La responsabilité première d’un gouvernement est de protéger sa population, et le 14 décembre dernier nous n’y sommes pas parvenus", a-t-il affirmé devant la presse. Cette déclaration intervient après la publication du rapport intérimaire d’une commission royale chargée d’enquêter sur cette attaque.
Tsahal a tiré un missile intercepteur contre une cible aérienne suspecte au Sud-Liban
Le porte-parole de Tsahal a indiqué qu’un missile intercepteur a été lancé il y a peu en direction d’une cible aérienne suspecte identifiée dans une zone où opèrent les forces israéliennes au Sud-Liban. Les résultats de l’interception sont en cours de vérification. Selon l’armée israélienne, la cible n’a pas pénétré dans l’espace israélien et, conformément au protocole en vigueur, aucune sirène d’alerte n’a été déclenchée.
Un journal libanais dévoile une "feuille de route" pour le désarmement de Gaza
Le quotidien libanais Al-Akhbar a publié ce matin ce qu’il présente comme une "feuille de route" pour la seconde phase dans la bande de Gaza, prévoyant un désarmement progressif des "organisations palestiniennes" sous direction palestinienne et sous supervision internationale. Selon ce document, les armes seraient transférées à une commission nationale dédiée et non remises à Israël. Il est également indiqué qu’une commission nationale chargée du maintien de la paix disposerait de pouvoirs exclusifs pour réglementer, enregistrer les armes présentes dans l’enclave et confisquer celles détenues sans autorisation.
Le baril de pétrole Brent bondit après les menaces de prolongation du blocus contre l’Iran
Les cours du pétrole ont fortement progressé après que le président américain Donald Trump a averti que le blocus américain des ports iraniens pourrait durer plusieurs mois, alors que les pourparlers de paix restent dans l’impasse. Le Brent de la mer du Nord a grimpé de 5,6 % lors des échanges asiatiques pour atteindre 124,67 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a progressé de 2,4 % à 109,49 dollars, les marchés redoutant des perturbations prolongées de l’offre énergétique.
L’Australie doit renforcer la sécurité lors des événements juifs, conclut la commission d'enquête sur l'attentat de Hanoucca
L’Australie devrait accroître les mesures de sécurité lors des événements juifs après la fusillade terroriste antisémite de masse survenue l’an dernier à Bondi Beach, qui avait fait 15 morts, conclut une commission d’enquête de haut niveau. La juge à la retraite Virginia Bell, chargée de diriger cette commission royale sur l’attaque, estime que la police devrait envisager de renforcer les dispositifs de protection lors des célébrations juives "ayant une dimension publique", afin de mieux prévenir de futures menaces.
Donald Trump envisage une réduction des troupes américaines en Allemagne
Le président américain Donald Trump a annoncé sur Truth Social que son administration étudiait une possible réduction du nombre de soldats américains stationnés en Allemagne, affirmant qu’une décision serait prise prochainement. Cette déclaration intervient sur fond de tensions publiques avec le chancelier allemand Friedrich Merz au sujet de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Merz avait estimé que Téhéran humiliait Washington dans les discussions visant à mettre fin au conflit, poussant Trump à répliquer que le dirigeant allemand "trouve acceptable que l’Iran possède l’arme nucléaire". Environ 35 000 militaires américains en service actif sont actuellement déployés en Allemagne, soit davantage que dans tout autre pays européen.
Le terroriste de Golders Green est un Somalien de 45 ans, révèle la police londonienne
La police métropolitaine de Londres a indiqué que l’homme de 45 ans ayant poignardé et grièvement blessé deux hommes juifs à Golders Green est un ressortissant britannique né en Somalie, sans toutefois divulguer son identité. Dans un communiqué, les autorités précisent que le terroriste a été conduit dans un commissariat local après sa sortie de l’hôpital. Les enquêteurs poursuivent parallèlement des perquisitions à une adresse située dans le sud-est de Londres dans le cadre de l’enquête.
Le Canada réaffirme l’interdiction d'entrée sur son territoire visant les membres des Gardiens de la révolution iraniens
Le gouvernement canadien a réaffirmé que les membres du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI) sont interdits d’entrée sur son territoire, après l’arrivée à l’aéroport de Toronto de responsables du football iranien qui ont finalement décidé de repartir immédiatement vers leur pays. Selon les autorités canadiennes, cette décision intervient alors que les intéressés ont dénoncé le traitement reçu de la part des services d’immigration à leur arrivée. Ottawa maintient depuis plusieurs années des restrictions strictes visant les responsables liés au régime iranien et aux Gardiens de la révolution.
Trump doit être briefé sur de nouveaux plans militaires américains contre l’Iran
Le président américain Donald Trump doit recevoir jeudi un briefing du chef du Commandement central américain (CENTCOM), l’amiral Brad Cooper, sur de nouvelles options militaires visant l’Iran, selon Axios. D’après trois sources citées par le média, le CENTCOM a préparé un plan de frappes "courtes et puissantes" contre des cibles iraniennes afin d’accentuer la pression sur Téhéran dans le cadre des négociations en cours. Parmi les autres scénarios envisagés figureraient également la prise de contrôle de certaines zones du détroit d’Ormuz ainsi que l’envoi de forces spéciales chargées de saisir les stocks iraniens d’uranium hautement enrichi.