LIVE BLOG | JD Vance attendu aujourd'hui au Pakistan pour des discussions sur l'Iran

Le commandant de la brigade Golani relie le Yom Hazikaron aux opérations en cours

Le commandant de la brigade Brigade Golani a déclaré à l’occasion de Yom Hazikaron (Jour du Souvenir pour les soldats tombés au combat et les victimes de terrorisme) que "tout le peuple d’Israël s’unit en cette heure à la mémoire des disparus, des fils et des amis", soulignant que, cette année encore, les soldats ne pourront pas se recueillir auprès des familles comme ils l’auraient souhaité. Il a ajouté que "l’endroit où nous nous tenons cette année est la meilleure mémoire", en référence aux combats en cours. Il a également affirmé que, dans les prochaines 24 heures, alors que les troupes partiront pour une nouvelle opération, c’est grâce aux soldats tombés, aux combattants engagés et au soutien des familles à l’arrière que l’État d’Israël pourra célébrer Yom Haatsmaout (Jour de l’Indépendance).