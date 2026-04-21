LIVE BLOG | JD Vance attendu aujourd'hui au Pakistan pour des discussions sur l'Iran
La Maison Blanche aurait attendu toute la journée de lundi un signal confirmant l'envoi d'une délégation iranienne, feu vert qui serait finalement arrivé dans la nuit
Responsable iranien : "il existe un large consensus sur les grandes lignes de l'accord avec les États-Unis"
Un haut responsable iranien a affirmé au Washington Post qu’un large consensus existe désormais sur les grandes lignes d’un accord entre l’Iran et les États-Unis. Selon lui, les récentes déclarations du président américain Donald Trump constituent toutefois une menace pour la poursuite des négociations et risquent de compromettre la dynamique actuelle des pourparlers.
Le Conseil de paix aurait entamé des discussions avec une entreprise de Dubaï en vue de la gestion de la reconstruction de Gaza
Des représentants du Conseil de paix de Donald Trump auraient engagé des discussions avec la multinationale publique de Dubaï DP World concernant la gestion des chaînes d’approvisionnement et d’autres projets d’infrastructure dans la bande de Gaza, selon le Financial Times citant trois sources proches du dossier. Les échanges porteraient notamment sur la possibilité d’un partenariat entre les deux parties afin d’assurer la logistique de l’aide humanitaire ainsi que l’acheminement d’autres marchandises vers le territoire palestinien.
Le commandant de la brigade Golani relie le Yom Hazikaron aux opérations en cours
Le commandant de la brigade Brigade Golani a déclaré à l’occasion de Yom Hazikaron (Jour du Souvenir pour les soldats tombés au combat et les victimes de terrorisme) que "tout le peuple d’Israël s’unit en cette heure à la mémoire des disparus, des fils et des amis", soulignant que, cette année encore, les soldats ne pourront pas se recueillir auprès des familles comme ils l’auraient souhaité. Il a ajouté que "l’endroit où nous nous tenons cette année est la meilleure mémoire", en référence aux combats en cours. Il a également affirmé que, dans les prochaines 24 heures, alors que les troupes partiront pour une nouvelle opération, c’est grâce aux soldats tombés, aux combattants engagés et au soutien des familles à l’arrière que l’État d’Israël pourra célébrer Yom Haatsmaout (Jour de l’Indépendance).
Un navire iranien saisi par les États-Unis transportait probablement des biens à double usage
Le porte-conteneurs iranien Touska, arraisonné dimanche par les forces américaines au large du port iranien de Chabahar, transportait probablement des marchandises considérées par Washington comme des biens à double usage, susceptibles d’avoir des applications civiles et militaires, selon des sources de sécurité maritime. Le navire, appartenant au groupe IRISL visé par des sanctions américaines, revenait d’Asie et aurait déjà convoyé par le passé ce type de cargaison. Le Commandement central américain affirme que l’équipage n’a pas répondu à plusieurs avertissements durant six heures et que le bâtiment violait un blocus imposé par les États-Unis. Téhéran a dénoncé une attaque contre un navire commercial iranien, qualifiant l’incident d’illégal et contraire au droit international, tout en exigeant la libération immédiate du navire, de ses marins et de leurs familles.
https://x.com/i/web/status/2046339869195014249
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
L’Iran fustige le blocus naval américain et assombrit la perspective de nouveaux pourparlers
Le principal négociateur iranien a semblé jeter un doute supplémentaire sur la tenue d’un deuxième cycle de discussions avec les États-Unis. Dans un message publié sur X, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a vivement critiqué le président américain Donald Trump au sujet du blocus naval américain imposé à l’Iran, accusant Washington de vouloir utiliser les pourparlers pour obtenir la "capitulation" de la République islamique ou pour justifier une reprise des hostilités. "Nous n’acceptons pas de négociations sous la menace", a-t-il déclaré, ajoutant que l’Iran se préparait à "abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille".
JD Vance attendu aujourd'hui au Pakistan pour des discussions sur l'Iran
Le vice-président américain JD Vance doit se rendre mardi au Pakistan pour des discussions portant sur l'Iran, a rapporté Axios citant des sources américaines. D'après ces informations, Vance devrait être accompagné des envoyés du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. La Maison Blanche aurait attendu toute la journée de lundi un signal confirmant l'envoi d'une délégation iranienne, feu vert qui serait finalement arrivé dans la nuit.