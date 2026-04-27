LIVE BLOG | L'Iran aurait proposé un accord sur le détroit d'Ormuz et la fin de la guerre, en repoussant le dossier nucléaire
Un accord limité sur le détroit d'Ormuz priverait toutefois le président américain Donald Trump d'une partie de son levier pour obtenir des avancées sur le nucléaire
Alerte au drone hostile depuis le Liban : aucun blessé signalé dans le nord d'Israël
Tsahal indique qu'à la suite des alertes déclenchées vers 7h40 pour une intrusion aérienne hostile dans la région de la ligne de confrontation, le contact a été perdu avec une cible aérienne suspecte lancée depuis le Liban vers le territoire israélien. Aucun blessé n'est à signaler. Des alertes aux roquettes et missiles ont ensuite été activées en raison d'un risque de chute de débris d'interception. Par ailleurs, l'alerte déclenchée vers 8h05 pour une nouvelle intrusion aérienne dans la même zone s'est révélée être fausse.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent à nouveau dans le nord d'Israël
Tsahal : les alertes déclenchées "suite à l'intrusion d'un aéronef hostile"
"Des alertes ont été déclenchées suite à l'intrusion d'un aéronef hostile dans la zone de confrontation ; les détails sont en cours de vérification", a indiqué Tsahal.
🚨 Tirs en provenance du Liban : les sirènes d'alerte retentissent dans le nord d'Israël
Barack Obama condamne la fusillade lors d'un gala en présence de Donald Trump
L'ancien président américain Barack Obama a appelé les Américains à rejeter toute forme de violence après la fusillade survenue lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, auquel assistait le président Donald Trump. Dans un message publié sur X, Barack Obama a déclaré que, même si les motivations de l'attaque n'étaient pas encore connues, il appartenait à tous de refuser l'idée que la violence ait sa place dans la démocratie américaine. Il a également salué les forces de l'ordre intervenues pour protéger Donald Trump lors de l'incident.
Le ministre iranien des Affaires étrangères à Saint-Pétersbourg pour des entretiens avec Vladimir Poutine
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé lundi matin à Saint Petersburg en vue d'une rencontre et d'entretiens avec le président russe Vladimir Poutine, selon l'agence officielle iranienne IRNA. L'information a également été confirmée par l'agence russe TASS, citant le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, qui a indiqué qu'une réunion entre les deux responsables était prévue.
Quatre soldats de Tsahal blessés, dont un grièvement, dans un accident opérationnel dans le sud d'Israël
Tsahal a annoncé que quatre soldats ont été blessés hier lors d'un accident opérationnel survenu à l'intérieur d'une base militaire dans le sud d'Israël. Selon l'armée, un combattant a été grièvement blessé, un autre modérément blessé, tandis que deux autres militaires ont été légèrement touchés. Les blessés ont été évacués vers un hôpital pour y recevoir des soins, et leurs familles ont été informées de la situation.
L'Iran aurait proposé un accord sur le détroit d'Ormuz et la fin de la guerre, en repoussant le dossier nucléaire
L'Iran aurait transmis aux États-Unis, par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais, une proposition visant à parvenir à un accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz et sur la fin de la guerre, tout en reportant à une étape ultérieure les négociations sur le programme nucléaire iranien, a rapporté Axios, citant des sources américaines. Cette initiative intervient alors que les discussions restent dans l'impasse et que les dirigeants iraniens peinent à afficher une position commune sur les concessions nucléaires qu'ils seraient prêts à accepter. Un accord limité à Ormuz priverait toutefois le président américain Donald Trump d'une partie de son levier pour obtenir des avancées sur le nucléaire. Toujours selon le média américain, Donald Trump doit réunir lundi une cellule de crise à la Maison Blanche pour examiner la situation.