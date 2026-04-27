LIVE BLOG | L'Iran aurait proposé un accord sur le détroit d'Ormuz et la fin de la guerre, en repoussant le dossier nucléaire

Le ministre iranien des Affaires étrangères à Saint-Pétersbourg pour des entretiens avec Vladimir Poutine

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé lundi matin à Saint Petersburg en vue d'une rencontre et d'entretiens avec le président russe Vladimir Poutine, selon l'agence officielle iranienne IRNA. L'information a également été confirmée par l'agence russe TASS, citant le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov, qui a indiqué qu'une réunion entre les deux responsables était prévue.