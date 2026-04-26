LIVE BLOG | "L'Iran n’acceptera aucune négociation sous la menace ou sous blocus", avertit le président iranien
Massoud Pezeshkian a estimé que les États-Unis devaient d’abord lever les "obstacles opérationnels", notamment le blocus des ports iraniens, avant toute tentative de relance diplomatique
Benjamin Netanyahou aurait été diagnostiqué de son cancer de la prostate il y a six mois
Le diffuseur public israélien Kan affirme que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été diagnostiqué de son cancer de la prostate il y a environ six mois, après que le dirigeant a annoncé vendredi avoir été soigné avec succès pour une tumeur maligne sans préciser la date du diagnostic. Selon le professeur Aron Popovtzer, directeur de l’institut d’oncologie Sharett du Hadassah Medical Center, la tumeur de 0,9 centimètre, un adénocarcinome précoce de la prostate, a été découverte lors d’un contrôle de routine. Le traitement par radiothérapie, administré il y a environ deux mois et demi lors de plusieurs séances discrètement programmées tôt le matin ou tard le soir, aurait été concluant, Benjamin Netanyahu devant désormais poursuivre un suivi médical classique.
États-Unis : la famille de l'auteur d’une attaque antisémite dans le Colorado de nouveau arrêtée
La famille de Mohammed Sabry Soliman, Égyptien accusé d’avoir mené en juin 2025 une attaque antisémite au cocktail Molotov contre un rassemblement de soutien aux otages israéliens détenus par le Hamas à Boulder, dans le Colorado, a été de nouveau interpellée vendredi par les services américains de l’immigration, selon ses avocats. Son ex-épouse Hayam El Gamal et ses cinq enfants venaient pourtant d’être libérés après près de dix mois de rétention au Texas à la suite d’une décision de justice. L’administration Trump estimait qu’ils pouvaient avoir eu connaissance du projet d’attaque, ce que la famille conteste, affirmant que le suspect a agi seul. Plus tard dans la journée, le juge fédéral Fred Biery a suspendu leur expulsion, leur permettant de rester aux États-Unis le temps d’un recours judiciaire.
"L'Iran n’acceptera aucune négociation sous la menace ou sous blocus", avertit le président iranien
Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif que Téhéran n’accepterait aucune "négociation imposée" sous la menace ou sous blocus. Selon un communiqué du gouvernement iranien, il a estimé que les États-Unis devaient d’abord lever les "obstacles opérationnels", notamment le blocus des ports iraniens, avant toute tentative de relance diplomatique. Plus tôt, Shehbaz Sharif avait indiqué sur le réseau social X que le Pakistan restait prêt à jouer un rôle de facilitateur "honnête et sincère" afin de favoriser une paix durable et la stabilité régionale.