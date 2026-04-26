LIVE BLOG | "L'Iran n’acceptera aucune négociation sous la menace ou sous blocus", avertit le président iranien

Benjamin Netanyahou aurait été diagnostiqué de son cancer de la prostate il y a six mois

Le diffuseur public israélien Kan affirme que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été diagnostiqué de son cancer de la prostate il y a environ six mois, après que le dirigeant a annoncé vendredi avoir été soigné avec succès pour une tumeur maligne sans préciser la date du diagnostic. Selon le professeur Aron Popovtzer, directeur de l’institut d’oncologie Sharett du Hadassah Medical Center, la tumeur de 0,9 centimètre, un adénocarcinome précoce de la prostate, a été découverte lors d’un contrôle de routine. Le traitement par radiothérapie, administré il y a environ deux mois et demi lors de plusieurs séances discrètement programmées tôt le matin ou tard le soir, aurait été concluant, Benjamin Netanyahu devant désormais poursuivre un suivi médical classique.