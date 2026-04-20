Le CENTCOM diffuse les images de la prise de contrôle du navire iranien

Le CENTCOM a annoncé que des Marines américains ont pris le contrôle du cargo battant pavillon iranien M/V Touska lors d'une opération héliportée menée ce lundi en mer d'Arabie. Déployés depuis le bâtiment d'assaut amphibie USS Tripoli, les soldats se sont hélitreuillés sur le navire après que le destroyer USS Spruance a neutralisé sa propulsion. Selon l'armée américaine, le bâtiment commercial avait ignoré plusieurs avertissements adressés durant six heures par les forces américaines.