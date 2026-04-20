LIVE BLOG | La marine américaine intercepte un cargo iranien, Téhéran promet des représailles
L'Iran a accusé les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur après les tirs américains contre un navire commercial iranien qui tentait de franchir le blocus, et a promis de riposter
Judée-Samarie : Tsahal découvre des explosifs dissimulés près d'une école à Beit Ommar
Tsahal a annoncé que ses forces, en coopération avec la police des frontières et après une enquête du Shin Bet, ont découvert puis détruit dimanche une cache d'engins explosifs dissimulée près d'une école dans le village de Beit Ommar, en Judée-Samarie. Selon l'armée israélienne, cette opération fait suite à l'arrestation, il y a environ deux semaines, de deux terroristes accusés d'avoir lancé des explosifs artisanaux et des cocktails Molotov contre la localité de Karmei Tzur, dans le Gush Etzion, sans faire de victimes. Tsahal a condamné l'utilisation d'établissements scolaires comme infrastructure d'activités terroristes et affirmé poursuivre ses opérations de contre-terrorisme.
https://x.com/i/web/status/2046107032055316727
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L'Iran affirme garantir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz
L'ambassadeur iranien en Russie, Kazem Jalali, a affirmé que l'Iran garantissait désormais la sécurité du passage maritime dans le détroit d'Ormuz dans le cadre d'un "nouveau régime juridique", selon des propos rapportés par le quotidien russe Vedomosti. "Sur la base des mesures de sécurité et du régime juridique du détroit d'Ormuz, les navires peuvent y circuler", a déclaré le diplomate. Il a également estimé que les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran avaient échoué dans leur objectif proclamé de provoquer un changement de régime, assurant que la République islamique ressortait au contraire plus unie qu'auparavant.
Gaza : le Hamas n'accepterait qu'un désarmement partiel
Le Hamas ne serait disposé à remettre que les fusils automatiques et "autres armes" détenus par ses forces de sécurité intérieure, selon deux responsables de l'organisation terroriste cités par le New York Times. Cette concession resterait toutefois loin des exigences d'Israël et des États-Unis, qui réclament le désarmement complet du groupe terroriste, notamment de sa branche militaire et de ses arsenaux de roquettes. Les responsables ont indiqué que ces armes pourraient être transférées au Comité national pour l'administration de Gaza, organe technocratique mis en place par le Conseil de paix du président américain Donald Trump pour gouverner le territoire gazaoui après deux années de guerre. Interrogés sur la possibilité pour cette instance de saisir les armes de la branche militaire du Hamas, ils n'ont pas apporté de réponse claire.
Sud-Liban : Tsahal frappe un lanceur de roquettes prêt à tirer vers le nord d'Israël
Tsahal a annoncé avoir mené dans la nuit une frappe contre un lance-roquettes chargé et prêt à être utilisé dans la région de Qalaouiye, au sud du Liban, au nord de la ligne de défense avancée établie par Israël. Selon l'armée israélienne, l'installation représentait une menace immédiate pour ses forces ainsi que pour les habitants du nord d'Israël, ce qui a motivé l'opération. Tsahal a affirmé qu'elle poursuivrait toutes les actions jugées nécessaires pour éliminer les menaces, protéger les civils israéliens et sécuriser les troupes déployées sur le terrain.
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L'Iran annonce l'exécution de deux hommes accusés d'espionnage pour Israël
L'Iran a annoncé l'exécution de deux hommes condamnés pour coopération avec le Mossad israélien et pour avoir préparé des attaques sur le territoire iranien, selon l'agence judiciaire Mizan. Les deux condamnés, identifiés comme Mohammad Masoum Shahi et Hamed Validi, étaient accusés d'appartenir à un réseau d'espionnage lié aux services de renseignement israéliens et d'avoir reçu un entraînement à l'étranger, notamment dans la région du Kurdistan irakien. Ils avaient été reconnus coupables, entre autres, de "guerre contre Dieu" et de coopération avec des groupes hostiles. Leurs peines capitales avaient été confirmées par la Cour suprême avant leur exécution.
Le CENTCOM diffuse les images de la prise de contrôle du navire iranien
Le CENTCOM a annoncé que des Marines américains ont pris le contrôle du cargo battant pavillon iranien M/V Touska lors d'une opération héliportée menée ce lundi en mer d'Arabie. Déployés depuis le bâtiment d'assaut amphibie USS Tripoli, les soldats se sont hélitreuillés sur le navire après que le destroyer USS Spruance a neutralisé sa propulsion. Selon l'armée américaine, le bâtiment commercial avait ignoré plusieurs avertissements adressés durant six heures par les forces américaines.
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Les Émirats arabes unis discutent avec Washington d'un soutien financier en cas d'aggravation de la guerre avec l'Iran
Les Émirats arabes unis ont entamé des discussions avec les États-Unis sur la possibilité d'un soutien économique si les conséquences de la guerre avec l'Iran venaient à s'aggraver, a rapporté le Wall Street Journal. Selon le quotidien, des responsables émiratis ont évoqué avec le département du Trésor américain et la Réserve fédérale l'idée de mettre en place une ligne de swap en dollars, destinée à garantir des liquidités en cas de détérioration des perturbations dans le détroit d'Ormuz. Cette initiative reflète les inquiétudes croissantes des monarchies du Golfe face aux répercussions régionales du conflit.
L'Iran accuse les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu et promet des représailles
L'Iran a accusé les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays après les tirs américains contre un navire commercial iranien dans le golfe d'Oman, et a promis de riposter. Selon les médias d'État iraniens, un porte-parole du commandement militaire conjoint Khatam al-Anbiya a affirmé que le bâtiment visé faisait route depuis la Chine vers l'Iran. "Nous avertissons que les forces armées de la République islamique d'Iran répondront bientôt et se vengeront de cet acte de piraterie armée commis par l'armée américaine", a déclaré le responsable iranien.
La marine américaine saisit un cargo iranien après des tirs d'interception
L'armée américaine a diffusé des images montrant un destroyer lance-missiles de l'US Navy ouvrant le feu sur un cargo iranien ayant tenté de franchir le blocus imposé par Washington autour des ports iraniens. Selon le Commandement central américain (CENTCOM), l'USS Spruance a intercepté le M/V Touska en mer d'Arabie du Nord alors qu'il faisait route vers Bandar Abbas à une vitesse de 17 nœuds. Après plusieurs avertissements restés sans réponse durant six heures, le navire américain a ordonné l'évacuation de la salle des machines avant de neutraliser la propulsion du bâtiment en tirant plusieurs obus de canon de 127 mm sur cette zone. Des Marines de la 31e unité expéditionnaire ont ensuite abordé le cargo, désormais placé sous contrôle américain. CENTCOM affirme que ses forces ont agi de manière "délibérée, professionnelle et proportionnée".
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