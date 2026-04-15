LIVE BLOG | Le CENTCOM affirme que le blocus de l’Iran est "pleinement mis en œuvre" et revendique une "supériorité maritime" au Moyen-Orient
Le blocus des ports iraniens a été "pleinement mis en œuvre" dans les 36 heures qui ont suivi son lancement, a déclaré l'amiral Brad Cooper
Donald Trump estime la guerre en Iran "très proche de la fin" tout en affirmant que les États-Unis "n'en ont pas fini"
Dans des extraits d’une interview accordée à la chaîne Fox Business Network, le président américain Donald Trump affirme que la guerre en Iran est "très proche de la fin", tout en précisant que les États-Unis "n'en ont pas fini" et poursuivent leurs actions. Il estime que le pays mettrait "20 ans" à se reconstruire en cas de retrait américain immédiat, ajoutant que Téhéran souhaite "très fortement" conclure un accord. Donald Trump a toutefois déjà revendiqué à plusieurs reprises une victoire rapide depuis le début du conflit, malgré une situation sur le terrain jugée plus complexe.
JD Vance affirme que Donald Trump vise un "grand accord" avec l’Iran
Le vice-président américain JD Vance a déclaré que Donald Trump cherchait à conclure un "grand accord" avec l’Iran, plutôt qu’un compromis limité, à l’issue de plus de 20 heures de négociations menées par la délégation américaine. S’exprimant lors d’un événement organisé par Turning Point USA en Géorgie, il a expliqué que Washington propose à Téhéran un marché clair : renoncer à l’arme nucléaire en échange d’une prospérité économique accrue et d’une intégration dans l’économie mondiale. Selon Vance, cette approche vise à transformer durablement la situation économique iranienne et à ouvrir de nouvelles perspectives pour la population du pays.
Le Pakistan affirme ne pas renoncer aux négociations entre les États-Unis et l’Iran
Le ministre pakistanais des Finances, Muhammad Aurangzeb, a déclaré que son pays "ne renoncera pas" à ses efforts pour faciliter le dialogue entre les États-Unis et l’Iran, malgré les difficultés. Dans un entretien accordé à l’Associated Press, il a souligné que ces discussions constituent le premier échange direct entre les deux pays depuis près de 50 ans et que le Pakistan souhaite poursuivre cette dynamique. S’exprimant en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, Aurangzeb a également indiqué avoir rencontré des responsables américains, dont le représentant au Commerce Jamieson Greer et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, et prévoit de s’entretenir avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
Le CENTCOM affirme que le blocus de l’Iran est "pleinement mis en œuvre" et revendique une "supériorité maritime" au Moyen-Orient
Le US Central Command a annoncé avoir "pleinement mis en œuvre" un blocus maritime visant l’Iran, affirmant que les forces américaines ont réussi à interrompre totalement le commerce maritime entrant et sortant du pays. Selon une publication officielle citant le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, cette opération a été déployée en seulement 36 heures. Washington affirme désormais avoir atteint une "supériorité maritime" au Moyen-Orient, marquant une escalade significative dans les tensions régionales et renforçant la pression économique sur Téhéran.
https://x.com/i/web/status/2044237476701626522
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