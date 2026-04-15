LIVE BLOG | Le CENTCOM affirme que le blocus de l’Iran est "pleinement mis en œuvre" et revendique une "supériorité maritime" au Moyen-Orient

Donald Trump estime la guerre en Iran "très proche de la fin" tout en affirmant que les États-Unis "n'en ont pas fini"

Dans des extraits d’une interview accordée à la chaîne Fox Business Network, le président américain Donald Trump affirme que la guerre en Iran est "très proche de la fin", tout en précisant que les États-Unis "n'en ont pas fini" et poursuivent leurs actions. Il estime que le pays mettrait "20 ans" à se reconstruire en cas de retrait américain immédiat, ajoutant que Téhéran souhaite "très fortement" conclure un accord. Donald Trump a toutefois déjà revendiqué à plusieurs reprises une victoire rapide depuis le début du conflit, malgré une situation sur le terrain jugée plus complexe.