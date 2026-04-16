LIVE BLOG | Les dirigeants israéliens et libanais s'entretiendront ce jeudi, affirme Donald Trump
"On tente de créer un peu de répit entre Israël et le Liban. Cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlé, environ 34 ans"
La marine israélienne intercepte un drone lancé depuis le Liban
En parallèle des opérations de frappes, la marine de Tsahal poursuit ses actions défensives contre les menaces aériennes. Au cours de la nuit, des soldats à bord d’un navire lance-missiles ont intercepté un drone lancé depuis le Liban en direction du territoire israélien. Depuis le début de l’opération « Rugissement du lion », ces unités navales ont été impliquées dans environ 40 interventions visant à protéger l’espace aérien du pays, détectant et neutralisant des drones dirigés contre les civils israéliens.
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🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le nord d'Israël
Sud-Liban : Tsahal annonce l’élimination de terroristes et la découverte d’un dépôt d’armes souterrain
Les forces de Tsahal, notamment la brigade 769 opérant sous le commandement de la division 91, poursuivent leurs opérations terrestres ciblées dans le sud du Liban. Selon le communiqué, l’unité de renseignement 869 a identifié deux tentatives de cellules de terroristes de mener des attaques contre les troupes israéliennes ; ces individus ont été éliminés lors de frappes menées par drone et en coordination avec l’armée de l’air. Par ailleurs, les forces ont découvert d’importantes quantités d’armements, dont des fusils de type Kalachnikov, des roquettes antichars, des lance-roquettes RPG, ainsi qu’un dépôt d’armes souterrain contenant notamment des obus de mortier.
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Le Liban "pas au courant" d’un éventuel échange avec Israël, selon un responsable libanais
Un responsable libanais a affirmé que son pays n’était « pas au courant » d’un éventuel échange à venir avec Israël, contredisant les déclarations du président américain Donald Trump. « Nous ne sommes au courant d’aucun contact prévu avec la partie israélienne et nous n’avons reçu aucune information à ce sujet par des canaux officiels », a indiqué cette source à l’AFP. La veille, Donald Trump avait assuré sur Truth Social que Washington tentait « d’obtenir un peu de répit entre Israël et le Liban », ajoutant qu’il s’agirait du premier échange entre dirigeants des deux pays « depuis environ 34 ans », sans toutefois préciser leur identité. Cette situation intervient alors que des représentants libanais et israéliens se sont récemment rencontrés à Washington dans le cadre d’un sommet soutenu par les États-Unis, sur fond de conflit persistant entre Israël et le Hezbollah, organisation terroriste soutenue par l’Iran.
L'épouse de Zohran Mamdani, Rama Duwaji, présente ses excuses après des publications glorifiant le 7 octobre
Rama Duwaji, épouse du conseiller municipal de New York Zohran Mamdani, a présenté pour la première fois des excuses publiques à la suite de controverses liées à son activité sur les réseaux sociaux, notamment des mentions « J’aime » sur des publications célébrant l’attaque du 7 octobre menée par des terroristes du Hamas, ainsi que d’anciens messages contenant des propos racistes. Dans un entretien accordé au magazine Hyperallergic, elle a déclaré : « J’éprouve une grande honte en me confrontant au langage que j’ai utilisé », ajoutant : « J’ai lu et vu beaucoup de ce que d’autres ont dit en réaction. Je comprends la douleur que j’ai causée et j’en suis sincèrement désolée. »
🚨 Les tirs du Hezbollah se poursuivent : les alertes déclenchées à Kiryat Shmona
Un missile sol-sol tiré dans la nuit depuis le Liban tombe dans une zone inhabitée du centre d’Israël
Le Hezbollah a tiré durant la nuit un missile sol-sol en direction du centre d’Israël, qui s’est finalement abattu dans une zone dégagée de la région du Sharon, sans faire de victimes. Selon les informations disponibles, aucune alerte n’a été déclenchée conformément à la politique en vigueur, et aucune tentative d’interception n’a été effectuée par Tsahal.
Sud-Liban : Tsahal appelle à l’évacuation immédiate des civils résidant au sud du fleuve Zahrani
Le porte-parole arabophone de Tsahal a publié une alerte urgente à l’attention des habitants du sud du Liban situés au sud du fleuve Zahrani, les appelant à évacuer immédiatement leurs habitations et à se déplacer vers le nord du fleuve. Selon le communiqué, cette mesure est liée aux activités terroristes du Hezbollah, précisant que toute personne se trouvant à proximité de membres de l’organisation, de ses installations ou de ses armes met sa vie en danger. L’armée israélienne indique que cette démarche vise à frapper les infrastructures terroristes dans la zone.
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🚨 Tirs en provenance du Liban : les sirènes d'alerte retentissent à Karmiel et ses environs
L'Iran arrête quatre personnes accusées d'espionnage au profit d'Israël
L’Iran a annoncé l’arrestation de quatre individus soupçonnés d’espionnage pour le compte d’Israël, selon l’agence officielle Islamic Republic News Agency (IRNA), qui cite un communiqué des Gardiens de la révolution. Les suspects ont été interpellés dans la province de Gilan, dans le nord du pays, et sont accusés d’être liés au Mossad, le service de renseignement israélien. Selon les autorités iraniennes, ils auraient transmis via internet « des images et les localisations de certains sites militaires et de sécurité sensibles et critiques » à des agents israéliens. Les personnes arrêtées ont été remises aux autorités judiciaires.
Le président du Parlement iranien attribue un éventuel cessez-le-feu au Liban à "l’Axe de la résistance"
Le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf a affirmé qu’un éventuel cessez-le-feu au Liban serait le fruit des efforts de l’« Axe de la résistance », cherchant à en revendiquer le mérite alors que des discussions sont en cours. « L’achèvement et la consolidation d’un cessez-le-feu global au Liban seront le résultat de la résistance et de la lutte déterminée du grand Hezbollah et de l’unité de l’Axe de la résistance », a-t-il déclaré sur X, ajoutant que « Les États-Unis doivent respecter l’accord. La résistance et l’Iran ne font qu’une seule âme, tant en temps de guerre que de cessez-le-feu. L’Amérique devrait se retirer de son erreur “Israël d'abord” ». Téhéran soutient que le Liban devait être inclus dans l’accord de cessez-le-feu conclu la semaine dernière avec Washington, tandis que les États-Unis estiment qu’une telle issue ne peut résulter que de négociations directes entre Israël et le Liban, dans un contexte de tensions persistantes impliquant le Hezbollah.
L’armée américaine affirme avoir empêché la sortie de dix navires iraniens
L’armée américaine affirme avoir empêché la sortie de dix navires iraniens au cours des 48 premières heures du blocus naval imposé à la République islamique, selon le United States Central Command (CENTCOM), qui indique que « dix navires ont désormais été contraints de faire demi-tour et aucun n’a réussi à franchir le blocus depuis son entrée en vigueur lundi ». Un destroyer américain aurait notamment redirigé un dixième bâtiment vers l’Iran. Toutefois, des données de suivi maritime semblent contredire cette version, indiquant qu’au moins trois navires partis de ports iraniens ont traversé le détroit d’Ormuz mardi, parmi un total d’au moins sept bâtiments liés à l’Iran ayant emprunté cette route après l’entrée en vigueur du blocus à 14h00 GMT lundi, selon le fournisseur de données Kpler. Ce blocus intervient après l’échec de discussions de paix et dans le contexte d’une escalade militaire, les forces de Téhéran ayant de facto fermé le détroit d’Ormuz à la suite du lancement de la campagne aérienne américano-israélienne contre la République islamique le 28 février.
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Les dirigeants israéliens et libanais s'entretiendront ce jeudi, affirme Donald Trump
Le président américain Donald Trump a affirmé que des dirigeants d’Israël et du Liban doivent s’entretenir aujourd'hui, une rencontre qui marquerait un tournant après des décennies sans dialogue au plus haut niveau. "On tente d’obtenir un peu de répit entre Israël et le Liban. Cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlé, environ 34 ans. Cela aura lieu demain. Sympa !", a-t-il écrit sur Truth Social, sans préciser l’identité des responsables concernés, laissant planer le doute entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président Isaac Herzog, le président libanais Joseph Aoun ou le Premier ministre Nawaf Salam. Cette annonce intervient alors que les discussions directes entre les deux pays sont extrêmement rares : les dernières remontant à 1993 et n’ayant pas impliqué de dirigeants. Les pourparlers auront également lieu dans un contexte de tensions persistantes, le Liban étant susceptible d’exiger un cessez-le-feu préalable, tandis qu’Israël poursuit ses opérations visant à affaiblir le Hezbollah, sans qu’aucune décision n’ait émergé pour l’instant des récentes consultations du cabinet de sécurité israélien.