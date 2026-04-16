LIVE BLOG | Les dirigeants israéliens et libanais s'entretiendront ce jeudi, affirme Donald Trump

Un missile sol-sol tiré dans la nuit depuis le Liban tombe dans une zone inhabitée du centre d’Israël

Le Hezbollah a tiré durant la nuit un missile sol-sol en direction du centre d’Israël, qui s’est finalement abattu dans une zone dégagée de la région du Sharon, sans faire de victimes. Selon les informations disponibles, aucune alerte n’a été déclenchée conformément à la politique en vigueur, et aucune tentative d’interception n’a été effectuée par Tsahal.