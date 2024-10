LIVE BLOG | Tsahal demande aux habitants de 27 villages du sud du Liban d'évacuer

La Finul rappelle que "toute incursion au Liban constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale libanaises"

La Finul publie un communiqué relatif aux opérations terrestres de Tsahal au sud Liban : "Hier, Tsahal a informé la FINUL de son intention d'entreprendre des incursions terrestres limitées au Liban. Malgré cette évolution dangereuse, les Casques bleus restent en position. Nous adaptons régulièrement notre posture et nos activités, et nous disposons de plans d'urgence prêts à être activés si cela s'avère absolument nécessaire. La sécurité des Casques bleus est primordiale, et nous rappelons à tous les acteurs leur obligation de la respecter. Toute incursion au Liban constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale libanaises, ainsi qu'une violation de la résolution 1701. Nous exhortons tous les acteurs à renoncer à de tels actes d'escalade, qui ne mèneront qu'à plus de violence et d'effusion de sang".