Netanyahou aurait dit non à une intervention américaine contre le Hezbollah

Benyamin Netanyahou aurait empêché le sénateur républicain Lindsey Graham de convaincre Donald Trump d'engager les États-Unis dans une offensive militaire contre le Hezbollah au Liban. C'est ce que révèle le Wall Street Journal, qui s'appuie sur des images inédites d'un documentaire consacré au sénateur américain, décédé plus tôt ce mois-ci.

Selon le quotidien américain, Graham prévoyait de se rendre en Floride au début du mois de mars afin de persuader Donald Trump de rejoindre les frappes israéliennes contre le mouvement chiite libanais. Avant ce déplacement, il s'est entretenu par téléphone avec Benyamin Netanyahou, une conversation filmée par le réalisateur Alex Holder dans le cadre du documentaire provisoirement intitulé Lindsey's Game.

Au cours de cet échange, enregistré le 4 mars, le Premier ministre israélien met en garde son interlocuteur contre une extension du conflit.

« Notre priorité est actuellement l'Iran. Si nous disons au Hezbollah que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, nous les menaçons. Mais si nous passons réellement à l'action, ils n'auront plus aucune raison de ne pas aller jusqu'au bout contre nous. Pour l'instant, ce n'est pas dans notre intérêt », déclare Netanyahou.

Lindsey Graham approuve alors l'analyse du chef du gouvernement israélien : « C'est un excellent conseil », répond-il.

Les révélations proviennent de plusieurs centaines d'heures d'images tournées par Alex Holder, qui a suivi Lindsey Graham de près depuis 2023. Le réalisateur a obtenu un accès exceptionnel au sénateur républicain, le filmant lors de ses déplacements, de réunions confidentielles et même pendant de nombreuses conversations téléphoniques avec des dirigeants étrangers.

Le documentaire montre également Lindsey Graham échangeant avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des responsables du Mossad, de hauts gradés américains ainsi qu'avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Le sénateur plaidait depuis plusieurs années en faveur d'une ligne beaucoup plus offensive contre l'Iran et ses alliés régionaux, allant parfois au-delà des positions défendues par Israël lui-même.

Les images dévoilent également la proximité entre Lindsey Graham et Donald Trump. Peu après le lancement des frappes américaines contre l'Iran en février, le sénateur apparaît enthousiaste devant les caméras.

« Regardez ce qu'on a fait ! J'ai failli pleurer », lance-t-il à l'équipe de tournage, avant d'affirmer avoir parlé au président américain quelques heures plus tôt. « Il m'a dit que c'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Il adore faire exploser des choses », affirme Graham à propos de Donald Trump.

Le documentaire montre aussi un sénateur convaincu que la campagne contre l'Iran entraînerait rapidement un changement de régime. Lors d'une conversation avec Jake Sullivan, ancien conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, il estime que Téhéran perdra le contrôle de certaines villes « en trois ou quatre semaines », une prévision qui ne s'est pas concrétisée.

Les images révèlent par ailleurs les tensions qui entouraient la stratégie américaine au Moyen-Orient. Lindsey Graham critique ouvertement plusieurs figures influentes de l'administration Trump impliquées dans les négociations régionales, notamment Jared Kushner et l'envoyé spécial Steve Witkoff.

« Je ne peux pas travailler avec Jared, ni avec Witkoff. Ils sont trop en désaccord. Il faut que ce soit Marco Rubio », déclare-t-il au sujet du secrétaire d'État américain.

Le sénateur apparaît également frustré par le manque de soutien politique à l'intervention contre l'Iran. « Très peu de personnes au sein de l'administration défendent publiquement cette guerre. Je suis choqué », confie-t-il devant la caméra.

Selon Alex Holder, Lindsey Graham semblait conscient de mener plusieurs batailles diplomatiques simultanément. Dans les dernières semaines de sa vie, il expliquait dormir très peu, affirmant vouloir obtenir avant la fin de l'année la chute du régime iranien, un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine ainsi qu'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite.

Épuisé, le sénateur confiait parfois à son entourage qu'il n'avait « pas le temps de mourir », tant il estimait les dossiers en cours décisifs pour la politique étrangère américaine.