L’armée israélienne a annoncé avoir mené une nouvelle vague de frappes contre des infrastructures liées à l’association "Al-Qard al-Hassan", utilisée par l’organisation terroriste Hezbollah pour financer ses activités. Des avions de chasse israéliens guidés par le renseignement militaire, ont ciblé lundi des installations et des dépôts d’argent appartenant à cette organisation. Au total, environ 30 sites liés à l’association ont été visés au cours de la semaine écoulée.

L’armée israélienne a révélé que les fonds gérés par "Al-Qard al-Hassan" servent notamment à l’achat d’armes, à la production de moyens militaires et au paiement des salaires des terroristes du Hezbollah. Ces frappes visent à accentuer la pression militaire sur le mouvement terroriste chiite libanais, après une première série d’attaques contre les mêmes infrastructures la semaine précédente.

Tsahal affirme par ailleurs que le Hezbollah exploite la grave crise économique et humanitaire qui touche le Liban depuis plusieurs années pour renforcer son influence. Selon l’armée israélienne, le groupe pro-iranien utiliserait la situation de vulnérabilité de la population libanaise afin d’accroître la dépendance des civils à son égard et de consolider sa présence militaire.

L’armée israélienne estime également que les efforts de reconstruction économique du Hezbollah et les activités de l’association "Al-Qard al-Hassan" représentent une menace pour les citoyens israéliens. Tsahal a assuré qu’elle poursuivra ses opérations contre l’organisation terroriste Hezbollah, qui a choisi de rejoindre le conflit sous l’égide du régime iranien, afin d’empêcher toute attaque contre Israël.