Responsable israélien à i24NEWS : le chef de la marine du CGRI a été éliminé à Bandar Abbas

Un responsable israélien a confirmé à i24NEWS l’élimination d'Alireza Tangsiri, commandant de la marine des Corps des gardiens de la révolution islamique, lors d’une opération menée à Bandar Abbas. Considéré comme l’une des figures clés de l’appareil militaire iranien, Tangsiri était notamment chargé de la stratégie visant à fermer le détroit d’Ormuz en période de conflit, un point névralgique du commerce maritime mondial.

Cette annonce intervient quelques jours après une autre frappe ciblée ayant coûté la vie à Ali Mohammad Naini, porte-parole des Gardiens de la révolution. Décrit comme un acteur central de la guerre psychologique menée par Téhéran, Naini jouait un rôle majeur dans la diffusion de la propagande du régime iranien, notamment à destination des opinions publiques occidentales. Il s’était illustré par une ligne particulièrement dure contre les pays occidentaux, cherchant à discréditer leurs services de renseignement tout en présentant l’Iran comme une puissance stable et influente sur la scène régionale et internationale.

Ces éliminations s’inscrivent dans le cadre de l’escalade entre Israël et l’Iran, marquée par des opérations ciblées visant des responsables militaires et des figures clés de l’appareil stratégique iranien.