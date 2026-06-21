Sous une école et une mosquée : Tsahal dévoile un vaste complexe militaire du Hezbollah

L’armée israélienne affirme avoir mis au jour une vaste infrastructure souterraine du Hezbollah dans le village chiite de Majdal Zun, au sud du Liban. Selon Tsahal, le site abritait notamment une cinquantaine de drones de fabrication iranienne, des explosifs et un réseau de tunnels utilisé pour les activités de l’organisation.

La découverte a été réalisée par les forces de la 551e brigade de réserve et de l’unité spécialisée Yahalom lors d’opérations menées dans ce secteur situé au sud de Tyr. D’après l’armée, Majdal Zun constituait depuis des années l’un des principaux bastions du Hezbollah dans la région.

Selon les informations communiquées par Tsahal, les combattants ont découvert sous le village un tunnel de grande ampleur creusé à proximité immédiate d’habitations, d’une école et d’une mosquée. L’infrastructure, qui avait déjà été touchée par des frappes aériennes en 2024, s’étend sur plusieurs centaines de mètres et comprend plusieurs accès ainsi que des espaces de stockage et de vie.

À l’intérieur, les forces israéliennes indiquent avoir saisi une cinquantaine de drones iraniens, dont certains étaient démontés dans ce qui est présenté comme un atelier d’assemblage. Plus de huit tonnes d’explosifs et de munitions ont également été retrouvées sur place.

L’armée estime que ce complexe faisait partie du réseau de drones du Hezbollah et servait à préparer des attaques contre Israël. Selon les responsables militaires, les appareils découverts disposeraient d’une portée pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres.

Les opérations dans le village ont également conduit à la saisie de lance-roquettes antichars, d’armes légères, de matériel militaire et d’équipements de surveillance. Tsahal affirme avoir affronté sur place des membres de la force Radwan, l’unité d’élite du Hezbollah.

Selon Tsahal, cette découverte est la preuve de l'illustration de l’implantation militaire du Hezbollah au sein de zones civiles. Elle souligne que le tunnel, les équipements et les drones retrouvés témoignent d’un soutien direct de l’Iran à l’organisation chiite libanaise.

Selon les évaluations de l’armée, le complexe souterrain aurait servi jusqu’en 2024 de plateforme logistique et opérationnelle pour le déploiement de drones. Des véhicules de transport et des équipements de manutention ont été retrouvés à l’intérieur du tunnel, suggérant une activité prolongée sur le site.