Sud-Liban : Tsahal annonce avoir pris le contrôle opérationnel du Wadi Saluki

Tsahal a annoncé avoir établi un "contrôle opérationnel" sur la région du Wadi Saluki, dans le sud du Liban, à environ dix kilomètres de la frontière israélienne. L'opération a été menée par la 7e brigade blindée et l'unité commando Egoz, qui ont achevé une série d'actions visant à neutraliser les infrastructures du Hezbollah situées au nord du cours d'eau.

Selon l'armée israélienne, cette offensive s'inscrit dans le cadre des efforts destinés à renforcer sa liberté d'action dans le sud du Liban et à éliminer les menaces pesant directement sur les localités du doigt de Galilée et sur la ville de Metula. Tsahal affirme que le secteur du Wadi Saluki était utilisé par le Hezbollah comme zone de lancement de drones piégés et de tirs de roquettes contre les forces israéliennes opérant dans la région.

Au cours de l'opération, les troupes au sol, appuyées par l'armée de l'air israélienne, ont frappé et détruit des centaines de sites attribués au Hezbollah. L'armée affirme également avoir éliminé plus de 50 membres de l'organisation terroriste et saisi un important arsenal comprenant notamment des missiles antichars et des explosifs.

Cette annonce intervient alors que Tsahal poursuit ses opérations contre les infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban, avec pour objectif affiché d'empêcher toute reconstitution des capacités militaires du groupe à proximité de la frontière israélienne.