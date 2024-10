Tsahal a frappé des dépôts d'armement et des quartiers généraux du Hezbollah en Syrie

Des avions de combat de l'armée de l'air ont récemment frappé, sous la direction de la Division du renseignement, des dépôts d'armement et des quartiers généraux utilisés par la Force Radwan et l'unité d'armement de l'organisation terroriste Hezbollah dans la région d'Al-Qusayr en Syrie. Ces derniers mois, Tsahal mène des frappes pour réduire les transferts d'armement de l'Iran vers le Hezbollah au Liban via la Syrie, affirme le communiqué de l'armée israélienne. L'unité d'armement du Hezbollah est responsable du stockage des armes au Liban, et a récemment étendu ses activités en Syrie dans le village d'Al-Qusayr, près de la frontière syro-libanaise. Ainsi, le Hezbollah se crée une infrastructure logistique pour le transfert d'armes de la Syrie vers le Liban via les passages frontaliers, précise le communiqué. La frappe sur les dépôts d'armement s'ajoute aux efforts de frappe contre les infrastructures de l'unité 4400, l'unité du Hezbollah responsable des transferts d'armes depuis l'Iran via la Syrie vers le Liban, et aux frappes sur plusieurs passages à la frontière syro-libanaise le mois dernier : "Ces passages sont utilisés par le Hezbollah pour le transfert d'armement. Le Hezbollah, avec le soutien du régime syrien, met en danger la sécurité des citoyens syriens et libanais en établissant des quartiers généraux et des forces dans les zones civiles de ces pays".