Tsahal accuse la FINUL de collecter des renseignements transmis au Hezbollah

Des représentants de Tsahal ont affirmé lors d’une réunion à huis clos de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset que des membres de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) recueillaient des renseignements sur les activités de l’armée israélienne dans le sud du Liban. Selon les responsables militaires, ces informations seraient ensuite transmises à l’organisation terroriste Hezbollah, mettant potentiellement en danger les soldats israéliens opérant dans la région.

Ces accusations s’inscrivent dans une série de critiques formulées ces derniers mois par l’armée israélienne à l’encontre de la mission onusienne. Des responsables de Tsahal estiment que certains contingents de la FINUL agissent au-delà de leur mandat et consacrent davantage d’efforts à surveiller les mouvements des forces israéliennes qu’à contrôler les activités relevant de leurs responsabilités le long de la frontière.

Dans une interview accordée il y a plusieurs mois au média israélien Ynet, un haut responsable du commandement Nord avait déjà dénoncé le comportement de la FINUL. Selon lui, les observateurs de la force internationale documentaient régulièrement les activités de Tsahal sans accorder la même attention aux violations commises dans leur zone de responsabilité. Il avait alors affirmé que l’armée israélienne avait adressé plusieurs protestations officielles concernant ce qu’elle considère comme des activités "suspectes" et "inhabituelles".

Déployée dans le sud du Liban depuis 1978, la FINUL compte aujourd’hui environ 13 000 soldats issus de différents pays. Son mandat a été prolongé par le Conseil de sécurité des Nations unies jusqu’à la fin de l’année 2026. Selon la décision actuellement en vigueur, la mission doit prendre fin en 2027.

La FINUL n’a pas réagi publiquement à ces accusations, qui interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Israël et l’organisation terroriste Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise.