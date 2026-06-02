Tsahal affirme que des dizaines de terroristes du Hezbollah se cachent dans un quartier chrétien de Tyr

Tsahal a accusé le groupe terroriste Hezbollah d’utiliser un quartier chrétien de la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, comme zone de refuge pour ses membres. Selon l’armée israélienne, des dizaines d’agents de l’organisation y auraient récemment été identifiés, alors que ce secteur n’était pas inclus dans les précédents avis d’évacuation émis par Israël.

Dans une déclaration en arabe, la porte-parole de Tsahal destinée au public arabophone, la lieutenant-colonel Ella Waweya, a indiqué que les avertissements diffusés la semaine dernière à destination de plusieurs zones de Tyr ne concernaient pas le quartier chrétien de la ville. Ces consignes avaient été émises après ce que l’armée israélienne qualifie d’activités du Hezbollah en violation du cessez-le-feu.

Selon Tsahal, les renseignements recueillis ces derniers jours montrent toutefois la présence de dizaines de membres du Hezbollah dans ce secteur. L’armée affirme qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé et accuse l’organisation terroriste de chercher régulièrement à s’implanter dans des zones chrétiennes, qu’elle considérerait comme des refuges plus sûrs face aux opérations israéliennes.

S’adressant aux habitants du quartier, la porte-parole a appelé la population locale à exiger le départ des membres du Hezbollah de leur environnement. Elle a également adressé un avertissement direct aux terroristes présents dans la zone, affirmant qu’ils n’y étaient pas à l’abri.

Tsahal a prévenu que si le Hezbollah poursuivait ses activités depuis ce quartier, l’armée pourrait étendre ses consignes d’évacuation à cette partie de Tyr et prendre les mesures qu’elle juge nécessaires contre les membres de l’organisation qui s’y trouvent.