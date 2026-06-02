Israël menace Beyrouth en cas de nouvelles attaques du Hezbollah

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé un durcissement majeur de la politique israélienne au Liban, établissant une nouvelle équation sécuritaire entre les localités du nord d’Israël et la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah.

Lors d’une conférence consacrée aux exportations de défense, Israël Katz a déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même avaient décidé qu’« il n’y aurait plus de situation où Beyrouth reste calme pendant que les localités israéliennes sont attaquées ».

Selon le ministre, toute reprise des tirs contre les communautés israéliennes entraînera une frappe contre le quartier de Dahieh, bastion du Hezbollah dans la capitale libanaise.

Israël Katz affirme que cette menace a déjà produit des effets immédiats. Selon lui, l’annonce d’une possible opération israélienne a conduit à l’évacuation de centaines de milliers d’habitants de la banlieue sud de Beyrouth et accru la pression sur le Hezbollah ainsi que sur le gouvernement libanais.

Le ministre a également indiqué que les États-Unis avaient été informés à l’avance de cette stratégie et qu’ils avaient relayé le message aux autorités libanaises et aux différents acteurs concernés.

Israël Katz a précisé que les opérations de Tsahal au Liban se poursuivraient indépendamment de cette nouvelle doctrine.

Selon lui, l’objectif immédiat reste la démilitarisation complète de la zone située entre la frontière israélienne et le fleuve Litani, tandis que l’objectif à long terme demeure le désarmement du Hezbollah.

Le ministre a également détaillé l’extension de la zone de sécurité contrôlée par l’armée israélienne dans le sud du Liban, évoquant notamment la prise du secteur de Beaufort et le maintien d’une présence militaire destinée à empêcher toute menace contre les habitants du nord d’Israël.

« Le test sera simple dans les prochains jours : soit les tirs cessent, soit nous frapperons Dahieh », a averti Israël Katz.

Cette déclaration intervient alors que les tensions restent élevées à la frontière israélo-libanaise malgré les efforts diplomatiques internationaux visant à obtenir une désescalade.