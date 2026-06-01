Nord d’Israël : entre sirènes et résilience, les habitants replongent dans l’incertitude

À Nahariya, comme dans plusieurs localités proches de la frontière libanaise, le retour de la tension était pressenti. « On suivait les dernières actualités et on voyait que les tensions étaient de plus en plus fortes », explique Berakha Saadoun, coordinatrice francophone de la ville, interrogée sur i24NEWS. Mais malgré cette anticipation, certains événements ont surpris.

« Ce qui est arrivé en plein Shabbat a été plutôt inattendu », raconte-t-elle, évoquant les projectiles tombés en mer alors que des civils et des touristes se trouvaient sur les plages. Une scène qui a ravivé un sentiment familier : celui d’un danger permanent.

Face à cette nouvelle réalité, les autorités locales ont rapidement réagi. À Nahariya, les écoles sont restées fermées et l’enseignement s’est poursuivi à distance afin de limiter les risques.

« Pour sécuriser les enfants, il a été décidé de ne pas reprendre les cours », précise Berakha Saadoun.

La ville s’adapte également grâce aux nouvelles mesures d’alerte mises en place par le commandement du front intérieur. Désormais, les habitants disposent de trente secondes pour rejoindre un abri, contre quinze auparavant.

« Ça paraît peu, mais quand on a connu les quinze secondes, on apprécie vraiment ce temps supplémentaire », confie-t-elle, racontant avoir elle-même vécu récemment une alerte alors qu’elle se trouvait à l’extérieur.

Malgré ces ajustements, certains habitants du nord expriment un sentiment d’inégalité face au reste du pays, où la vie semble plus proche de la normale.

Berakha Saadoun nuance cependant ce sentiment d’abandon. « Notre armée est très active, donc on sait qu’on n’est pas abandonnés », affirme-t-elle, tout en reconnaissant que le nord vit une réalité différente et reste particulièrement exposé.

Selon elle, les autorités locales et les municipalités continuent de défendre les intérêts de la région auprès du gouvernement, notamment à la Knesset, afin d’obtenir davantage de soutien et de garanties sécuritaires.

L’annonce de Donald Trump affirmant avoir obtenu un arrêt des hostilités après un échange avec Benjamin Netanyahou n’a pas pour autant dissipé les inquiétudes.

« Je n’y crois pas totalement », reconnaît Berakha Saadoun. « On a déjà vu des situations s’inverser très vite. »

Pour elle, les déclarations internationales ne modifient pas immédiatement la réalité vécue sur le terrain.

« On entend les avions, on entend les attaques. Notre quotidien ne change pas en une nuit », souligne-t-elle.

Dans le nord d’Israël, la prudence reste donc la règle. Entre résilience, adaptation et méfiance face aux annonces diplomatiques, les habitants poursuivent leur quotidien avec la conviction que le conflit est loin d’être terminé.