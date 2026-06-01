Maya Wertheimer en larmes après la blessure de son frère au Liban

L’actrice et présentatrice Maya Wertheimer a annoncé lundi sur Instagram que son frère aîné, Assaf, réserviste dans Tsahal, avait été blessé lors d’une opération dans le sud du Liban.

L’incident serait lié à l’opération au cours de laquelle le sergent Michael Tyukin a été tué par une frappe de drone explosif.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Maya Wertheimer apparaît très émue. Elle raconte avoir compris que quelque chose n’allait pas après un échange inhabituel avec sa mère, très inquiète.

« Elle m’a dit que mon frère aîné, Assaf, qui est réserviste au Liban, avait été blessé », a-t-elle confié.

Selon elle, son frère a pu contacter la famille après avoir reçu des soins, afin de les rassurer sur son état.

Maya Wertheimer a expliqué que la nouvelle l’avait profondément bouleversée. « Tout peut s’effondrer en un instant », a-t-elle déclaré, ajoutant que cette journée lui avait rappelé à quel point les choses les plus simples sont souvent tenues pour acquises.

Elle a également évoqué les familles de soldats, les épouses et les enfants qui vivent quotidiennement avec cette angoisse, tout en essayant de continuer à fonctionner malgré la peur.