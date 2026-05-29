Eyal Zamir : les forces israéliennes poursuivent leur progression dans le sud du Liban

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé vendredi que les forces terrestres israéliennes continuaient d’avancer et d’opérer dans le sud du Liban, dans le cadre de la campagne menée contre le Hezbollah.

Lors d’une visite à un poste militaire israélien situé du côté libanais du mont Dov, Zamir a souligné que les opérations se poursuivaient activement sur le terrain. « Même en ce moment, nos forces avancent et poursuivent leurs opérations », a-t-il déclaré.

Le chef d’état-major a estimé que le Hezbollah avait subi des pertes considérables depuis le début des combats. « Les dommages cumulés infligés au Hezbollah sont sans précédent, des milliers de terroristes jusqu’aux commandants de rang intermédiaire et supérieur », a-t-il affirmé.

Eyal Zamir a également insisté sur la liberté d’action de l’armée israélienne dans la zone de sécurité établie au sud du Liban. Selon lui, la ligne de défense avancée mise en place par Tsahal « ne constitue pas une limite » aux opérations militaires.

« Partout où nous identifions une menace et partout où nous devons l’éliminer, nous agirons. Là où une manœuvre opérationnelle est nécessaire, nous manœuvrerons », a-t-il déclaré.

Le chef d’état-major a par ailleurs établi un lien direct entre les opérations contre le Hezbollah et la confrontation plus large avec l’Iran. « Chaque frappe contre le Hezbollah est également une frappe contre l’axe iranien et contre l’investissement iranien dans la région », a-t-il souligné.

Alors que les tensions régionales demeurent élevées malgré les discussions diplomatiques en cours entre Washington et Téhéran, Eyal Zamir a assuré que Tsahal restait prête à faire face à toute évolution du conflit.

« Nous sommes préparés à tout scénario et maintenons un niveau élevé de préparation face à l’Iran », a-t-il conclu.