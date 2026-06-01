Le Liban annonce un accord de principe pour un arrêt réciproque des attaques entre Israël et le Hezbollah

L'ambassade du Liban à Washington a annoncé que le Hezbollah avait accepté une proposition américaine visant à instaurer un arrêt réciproque des attaques avec Israël, dans le cadre des efforts diplomatiques destinés à éviter une nouvelle escalade au Liban. Selon le communiqué, cette avancée est intervenue après un entretien entre le président libanais Joseph Aoun et le secrétaire d'État américain Marco Rubio.

Le plan soutenu par Washington prévoit l'arrêt des frappes israéliennes contre la banlieue sud de Beyrouth, principal bastion du groupe terroriste Hezbollah, en échange d'une cessation des attaques menées par l'organisation contre Israël. Selon les autorités libanaises, l'objectif est ensuite d'élargir ce mécanisme de cessez-le-feu à l'ensemble du territoire libanais.

Le communiqué indique également que le président américain Donald Trump s'est entretenu avec l'ambassadrice du Liban aux États-Unis, Nada Mouawad, et lui a assuré avoir obtenu l'accord du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur cette proposition. L'ambassadrice aurait ensuite transmis les résultats de ces discussions au président Aoun, qui en a informé le Hezbollah.

Les négociations prévues mardi et mercredi entre les différentes parties devraient désormais se concentrer sur la mise en œuvre de ces engagements et sur les moyens de consolider cette avancée diplomatique, alors que les États-Unis poursuivent leurs efforts pour empêcher un embrasement plus large du front israélo-libanais.