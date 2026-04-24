Tsahal diffuse de nouvelles images montrant le Hezbollah utilisant des ambulances pour transporter armes et terroristes

Tsahal a diffusé de nouvelles images accusant l’organisation terroriste Hezbollah d’utiliser de manière systématique des ambulances et des infrastructures médicales pour couvrir ses activités militaires dans le sud du Liban. Selon l’armée israélienne, ces véhicules serviraient à transporter des armes, des munitions et des terroristes tout en profitant de la protection accordée aux services médicaux par le droit international.

D’après Tsahal, les avertissements adressés à la population civile avant les frappes israéliennes compliquent désormais les déplacements des terroristes du Hezbollah, qui ont davantage recours aux ambulances pour circuler discrètement et masquer leur identité. L’armée affirme que cette pratique s'est intensifiée ces dernières semaines.

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Lors d’opérations menées cette semaine dans la région de Qantara par des soldats de la brigade Golani, une ambulance a été découverte avec un stock d’armes dissimulé à l’intérieur. Les soldats y ont saisi des explosifs, des obus de mortier, des chargeurs et une grenade.

Dans un autre incident survenu au cours du mois dernier, des forces de la 7e brigade de Tsahal ont affronté un terroriste du Hezbollah opérant à proximité immédiate d’une ambulance et armé d’un lance-roquettes RPG. L’homme avait ouvert le feu avant d’être éliminé. L’armée affirme que d’autres armes ont ensuite été retrouvées à l’intérieur du véhicule.

Tsahal a également publié des images montrant des terroristes du Hezbollah blessés lors de frappes israéliennes, se réfugiant dans un champ avant d’être récupérés par une ambulance. L’armée indique que ces hommes ont été placés sur des brancards à l’intérieur de housses mortuaires alors qu’ils étaient indemnes, afin de tromper d’éventuels contrôles.

L’armée israélienne estime que ces éléments constituent de nouvelles preuves de l’exploitation de véhicules médicaux à des fins militaires par le Hezbollah, en violation flagrante du droit international. Tsahal assure pour sa part poursuivre ses opérations conformément aux règles applicables aux installations et moyens médicaux.