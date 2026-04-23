Tsahal dévoile un tunnel du Hezbollah dissimulé dans un magasin au sud du Liban

L’armée israélienne a annoncé avoir découvert et démantelé une infrastructure souterraine du Hezbollah dissimulée sous un commerce civil dans le sud du Liban. Selon Tsahal, il s’agit d’un tunnel d’environ 25 mètres de profondeur, aménagé en véritable centre de commandement au cœur du village d’al-Khiam.

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Cette opération a été menée par les forces de la brigade 769, sous le commandement de la 91e division, dans le cadre d’activités militaires visant à neutraliser les menaces pesant sur les localités du nord d’Israël. Les soldats ont identifié l’accès à cette infrastructure au sein d’un magasin de vêtements civil, utilisé comme couverture.

À l’intérieur, les forces israéliennes affirment avoir découvert des armes ainsi que des pièces dédiées à la conduite des opérations du Hezbollah. Cette installation a servi de poste de commandement pour coordonner les activités militaires du groupe.

Selon Tsahal, cette découverte illustre une nouvelle fois la stratégie du Hezbollah consistant à implanter ses infrastructures militaires au sein de zones civiles, exposant ainsi la population libanaise à des risques accrus. L’armée israélienne dénonce un «usage cynique et planifié» des habitants, accusant le mouvement terroriste de tirer parti de l’environnement civil pour dissimuler ses capacités opérationnelles.

L’opération s’inscrit dans une campagne plus large de détection et de destruction des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban, dans un contexte de tensions persistantes le long de la frontière israélo-libanaise.

Tsahal affirme qu’elle poursuivra ses opérations afin de protéger les zones frontalières et d’éliminer toute menace contre les civils israéliens et ses forces déployées sur le terrain.