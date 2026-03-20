Tsahal élimine le chef du renseignement de la force Bassidj à Téhéran

L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé Esmail Ahmadi, chef de la division du renseignement des Bassidjis, lors d’une frappe menée en début de semaine au cœur de Téhéran. L’opération, conduite par l’aviation israélienne sur la base de renseignements précis, visait la direction de cette force paramilitaire affiliée aux Gardiens de la révolution.

Selon Tsahal, cette attaque a également coûté la vie au commandant des Bassidjis, Gholamreza Soleimani, ainsi qu’à plusieurs autres hauts responsables. Esmail Ahmadi occupait un rôle central dans la planification et l’exécution d’attaques menées par cette organisation, et participait à l’imposition de l’ordre public et des valeurs du régime iranien.

Les autorités israéliennes l’accusent également d’avoir joué un rôle clé dans la répression des récentes manifestations en Iran, notamment par l’usage de violences, d’arrestations massives et de mesures coercitives contre des civils.

Cette opération s’inscrit dans une campagne plus large visant les structures sécuritaires iraniennes. Selon l’armée israélienne, l’élimination de ces responsables, ainsi que de dizaines d’autres commandants au cours des dernières opérations, constitue un coup significatif porté à la chaîne de commandement du régime. Israël affirme qu’il poursuivra ses actions contre les dirigeants qu’il considère comme impliqués dans des activités hostiles.