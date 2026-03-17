Effie Defrin : "Tous ceux que nous avons éliminés faisaient partie d'un plan pour anéantir Israël"

Le porte-parole de l’armée israélienne, Effie Defrin, a affirmé mardi soir que Tsahal poursuivait des frappes intensives contre le Hezbollah et les structures du régime iranien, dans le but d’empêcher toute attaque contre Israël et de réduire durablement les menaces régionales.

Selon lui, les forces israéliennes ont identifié au cours de la journée des préparatifs du Hezbollah en vue de tirs de roquettes vers Israël. « En connaissant ses intentions, nous avons agi immédiatement », a-t-il déclaré, précisant que des frappes ciblées avaient été menées, notamment contre des lanceurs en position de tir. « Nos attaques se poursuivent en permanence, et notre priorité reste votre sécurité », a-t-il insisté, appelant la population à respecter strictement les consignes de la défense civile.

Parallèlement, Tsahal poursuit ses opérations contre des cibles liées au régime iranien. Le porte-parole a confirmé l’élimination de plusieurs hauts responsables, dont Ali Larijani, présenté comme un dirigeant clé impliqué dans la répression interne et les opérations hostiles contre Israël, ainsi que le chef des Basij, Gholamreza Soleimani, accusé d’avoir supervisé la répression de manifestations.

« Ces individus avaient du sang sur les mains et faisaient partie d’un plan visant à anéantir Israël », a déclaré Effie Defrin, ajoutant que l’armée continuerait à « atteindre tous ceux qui menacent la sécurité d’Israël, où qu’ils se trouvent ».

Au Liban, l’armée a également annoncé l’élargissement de son opération terrestre, avec l’engagement d’une nouvelle division aux côtés des forces déjà déployées dans le sud. Malgré les frappes, le Hezbollah conserve des capacités de tir, a reconnu le porte-parole, soulignant que « la menace n’est pas totalement éliminée ».

Enfin, Tsahal affirme que ses actions visent à affaiblir le régime iranien et à créer les conditions permettant, à terme, au peuple iranien de « prendre son destin en main », tout en réaffirmant que la priorité demeure la protection de la population israélienne.