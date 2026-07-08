Tsahal élimine un chef de la Noukhba ayant participé au massacre du 7 octobre

Tsahal a annoncé avoir éliminé mardi, lors d'une frappe dans le sud de la bande de Gaza, Mohammed Imad al-Rahman Abu Taima, chef d'une cellule de la force d'élite Noukhba de la branche armée du Hamas.

Selon l'armée israélienne, le terroriste avait pris part au massacre du 7 octobre 2023 en infiltrant le kibboutz Nirim, dans le sud d'Israël.

Au cours de la guerre, Mohammed Imad al-Rahman Abu Taima commandait une cellule de la Noukhba impliquée dans des embuscades contre les forces israéliennes. Tsahal affirme qu'il œuvrait également ces derniers mois à préparer de nouvelles attaques terroristes, à maintenir les capacités opérationnelles de ses terroristes et à recruter de nouveaux membres pour le Hamas.

L'armée précise que le terroriste représentait une « menace immédiate » pour les soldats israéliens opérant dans le secteur et qu'il a été éliminé lors d'une frappe aérienne ciblée.

Tsahal indique enfin que ses forces, déployées sous le commandement du front Sud conformément aux accords en vigueur, poursuivront leurs opérations afin d'éliminer toute menace immédiate.