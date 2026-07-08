Un terroriste du Hezbollah éliminé, un autre capturé à Bint Jbeil

L'armée israélienne a annoncé qu'un terroriste du Hezbollah avait été tué et un autre capturé mardi lors d'une opération menée à Bint Jbeil, dans le sud du Liban, au sein de la zone de sécurité établie par Tsahal.

Les soldats israéliens étaient retournés sur les lieux d'un affrontement survenu jeudi dernier, au cours duquel un réserviste de Tsahal avait été grièvement blessé. Leur mission consistait à fouiller un bâtiment situé dans le secteur afin d'éliminer d'éventuelles menaces.

Selon Tsahal, alors que les militaires inspectaient la structure, un terroriste du Hezbollah dissimulé à l'intérieur a ouvert le feu sur eux. Les soldats ont immédiatement riposté et l'ont abattu. Aucun militaire israélien n'a été blessé au cours de cet échange de tirs.

Selon les informations obtenues par Arutz Sheva, un soldat appartenant à l'équipe de commandement de la compagnie a neutralisé l'un des terroristes et capturé un second terroriste du Hezbollah vivant.

Au cours des combats à l'intérieur du bâtiment, un chien de l'unité cynophile Oketz, engagé dans les opérations de fouille, a été tué.

À l'issue de l'opération, Tsahal a réaffirmé sa détermination à poursuivre ses actions contre les infrastructures et les terroristes du Hezbollah.

« L'armée israélienne continuera d'agir pour éliminer toute menace pesant sur ses soldats et ne permettra pas à l'organisation terroriste Hezbollah de porter atteinte aux civils israéliens », a déclaré l'armée dans un communiqué.