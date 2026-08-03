Tsahal élimine un commandant du Jihad islamique impliqué dans la captivité de Rom Braslavski

Tsahal a annoncé avoir éliminé au cours du week-end, dans le secteur de Deir al-Balah, Mahmoud Fatair, présenté comme un commandant de la force d’élite Nukhba au sein de la brigade du centre de Gaza du Jihad islamique palestinien.

Selon l’armée israélienne, le terroriste avait infiltré le territoire israélien lors des attaques du 7 octobre 2023 et avait participé à la captivité de Rom Braslavski, détenu par le Jihad islamique.

Tsahal affirme également que Mahmoud Fatair avait été filmé en novembre 2023, vêtu de l’uniforme du Jihad islamique, lors d’une cérémonie de remise d’otages organisée dans le cadre de la sixième phase de l’accord de libération.

Il apparaissait notamment aux côtés de plusieurs otages libérés, parmi lesquels Amit Shani, Ofir Engel, Moran Stella Yanai, Itay Regev, Liam Or-Nassar et Raz Ben Ami, ainsi que plusieurs ressortissants étrangers.

L’armée israélienne indique que Mahmoud Fatair tentait récemment de préparer des attaques contre les soldats de Tsahal et des civils israéliens. Il a été éliminé afin d’écarter cette menace.

Avant la frappe, Tsahal affirme avoir pris plusieurs mesures destinées à limiter les risques pour les civils, notamment l’utilisation de munitions de précision et une surveillance aérienne.

Les forces du commandement Sud restent déployées dans la zone conformément à l’accord en vigueur et continueront d’agir contre toute menace, précise l’armée.