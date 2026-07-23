Tsahal élimine un terroriste du 7 octobre et deux membres du Hamas à Gaza

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé jeudi avoir éliminé trois membres de la branche armée du Hamas lors d’une frappe menée mardi dans le nord de la bande de Gaza.

Parmi eux figurait Abdallah Jahja, membre de la force navale du Hamas. Selon l’armée israélienne, il avait infiltré le territoire israélien lors du massacre du 7 octobre 2023.

Tout au long de la guerre et jusqu’à ces derniers jours, Abdallah Jahja aurait préparé des attaques maritimes visant les soldats de Tsahal et des civils israéliens.

Deux autres membres de la branche armée du Hamas ont été éliminés à ses côtés. Mohammed Al-Hawari était commandant d’une cellule du bataillon Zeitoun, tandis que Sabhi Saqallah y occupait le rôle d’opérateur d’observation.

Selon Tsahal et le Shin Bet, les trois hommes préparaient des attaques contre les forces israéliennes et la population civile. Ils ont été visés afin d’écarter cette menace.

Les troupes du Commandement sud restent déployées dans la région conformément à l’accord de cessez-le-feu et continueront d’intervenir contre toute menace immédiate, a précisé l’armée.