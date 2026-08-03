Tsahal et le Shin Bet éliminent deux commandants du Hamas à Gaza

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé lundi avoir éliminé deux commandants de la branche armée du Hamas lors de frappes menées la veille dans la bande de Gaza.

Dans le secteur de Deir al-Balah, l’armée israélienne, guidée par les renseignements du Shin Bet, a frappé et éliminé Abdallah Adnan Taha Abu al-Tayf, présenté comme un commandant de la force d’élite Nukhba du Hamas.

Selon le communiqué conjoint, il avait infiltré le territoire israélien lors du massacre du 7 octobre 2023 et avait ensuite pris une part active aux combats contre les soldats de Tsahal tout au long de la guerre.

Lors d’une seconde frappe menée dans le secteur d’Al-Shati, Tsahal a également éliminé Jalal Tsubeih, commandant au sein du bataillon Daraj-Tuffah de la branche armée du Hamas.

Les autorités israéliennes affirment que les deux hommes tentaient récemment de préparer de nouvelles attaques contre les soldats de Tsahal et des civils israéliens. Ils ont été visés afin d’écarter cette menace.

Avant les frappes, l’armée indique avoir pris plusieurs mesures pour réduire les risques pour les civils, notamment l’utilisation de munitions de précision et une surveillance aérienne.

Les forces du commandement Sud restent déployées dans la zone conformément à l’accord en vigueur et continueront d’agir contre toute menace, précise le communiqué.