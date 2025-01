Tsahal frappe des suspects au Sud-Liban alors que le retrait israélien se profile

L'armée israélienne a annoncé samedi avoir mené une frappe de drone contre trois suspects du côté libanais du Mont Dov, près de la frontière, deux semaines avant le retrait prévu des forces israéliennes du Liban conformément à l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah.

Quelques heures plus tôt, un autre drone avait frappé le sud du Liban "pour éliminer une menace" après que plusieurs opérateurs du Hezbollah ont été repérés quittant un bâtiment connu pour être utilisé par le groupe terroriste. Selon les médias libanais, la frappe a eu lieu dans le village de Kounine, faisant deux blessés d'après le ministère libanais de la Santé.

Selon l'accord de cessez-le-feu du 27 novembre, qui a mis fin à 14 mois de guerre avec le Hezbollah, le groupe terroriste soutenu par l'Iran doit se retirer au nord du fleuve Litani - à environ 30 kilomètres de la frontière israélienne - tandis qu'Israël doit se retirer du sud du Liban d'ici le 26 janvier, pour être remplacé par les Forces armées libanaises et la force de maintien de la paix de l'ONU, la FINUL.

Le journal pro-Hezbollah Al-Akhbar a rapporté samedi que l'émissaire américain Amos Hochstein, qui a visité le Liban la semaine dernière, a assuré à ses interlocuteurs avoir obtenu d'Israël un calendrier détaillé pour le retrait de Tsahal. Hochstein aurait demandé que l'armée libanaise renforce ses unités et s'assure que le Hezbollah remette toutes ses armes au sud du Litani.

Les Forces armées libanaises ont annoncé sur X samedi qu'elles se déploient dans plusieurs villes et villages frontaliers du sud-ouest, avertissant les habitants de rester à l'écart jusqu'à ce que les unités du génie aient inspecté la zone et éliminé les munitions non explosées et autres débris.