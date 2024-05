Tsahal poursuit ses opérations à l'est de Rafah | LIVE

"Le Hamas aime Biden" tweete Itamar Ben Gvir, Yair Lapid réclame son limogeage immédiat

Le Hamas aime Biden", a tweeté en anglais le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, en réaction aux menaces de Joe Biden de ne plus livrer d'armes à Israël en cas d'opération militaire d'envergure à Rafah. Un message qui a suscité l'indignation du chef de l'opposition, Yair Lapid, qui a appelé au limogeage immédiat du ministre d'extrême droite. "Si Netanyahu ne limoge pas Ben Gvir aujourd'hui, il met en danger tous les soldats de Tsahal et tous les citoyens de l'État d'Israël", faisant allusion à la probable colère de Washington après de tels propos, et à la désolidarisation d'Israël qui pourrait en résulter.