Tsahal révèle avoir détruit samedi à Téhéran une flotte d’avions de transport de la force Al-Qods

L’armée israélienne a révélé de nouveaux détails sur une opération menée samedi contre des capacités logistiques iraniennes à Téhéran. Selon Tsahal, des avions de chasse de l’armée de l’air israélienne ont détruit plus de seize avions de transport utilisés par le corps Al-Qods, l’unité d’élite chargée des opérations extérieures au sein du Corps des Gardiens de la révolution islamique.

L’opération, menée sur la base de renseignements fournis par le renseignement militaire israélien, a visé des appareils stationnés à proximité de l’aéroport de la capitale iranienne ainsi que d’autres équipements liés à cette flotte. D’après l’armée, ces avions servaient à transporter des armes, des financements et du matériel destinés aux réseaux alliés de l’Iran au Moyen-Orient.

Les autorités israéliennes affirment que cette infrastructure logistique faisait l’objet d’une surveillance de longue date. Pendant plusieurs années, les services de renseignement auraient suivi les activités de l’aéroport de Téhéran, repérant des décollages et atterrissages jugés suspects grâce à un travail combiné de collecte et d’analyse d’informations.

Selon Tsahal, les autorités iraniennes auraient tenté de dissimuler une partie de ces appareils en les transférant vers des zones de stockage ou de démantèlement afin de compliquer leur identification et de réduire le risque de frappes. Les services de renseignement israéliens disent toutefois avoir réussi à localiser ces cibles grâce à un travail de recoupement et d’analyse approfondie, permettant ensuite à l’aviation de mener l’attaque.

L’armée israélienne considère que cette flotte de transport constituait un élément central du dispositif logistique du corps Al-Qods. Cette unité est accusée par Israël d’orchestrer le soutien militaire, financier et opérationnel aux groupes armés alliés de Téhéran dans la région.

Selon Tsahal, le réseau de transport visé participait à l’acheminement d’armes et de ressources vers ces organisations, contribuant ainsi, selon l’armée israélienne, à renforcer leurs capacités militaires et à menacer la sécurité d’Israël ainsi que la stabilité régionale.

L’opération s’inscrit dans une campagne plus large visant à affaiblir les capacités militaires et les réseaux de soutien de l’Iran et de ses alliés au Moyen-Orient.