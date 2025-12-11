Une majorité des "journalistes" tués à Gaza sont liés à des groupes terroristes, révèle une étude

Une nouvelle étude du Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center révèle qu’environ 60 % des personnes présentées comme journalistes ou employés des médias et tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre étaient en réalité membres de groupes terroristes, principalement du Hamas et du Jihad islamique palestinien.

Les chercheurs ont examiné l’identité de 266 Palestiniens décrits comme journalistes ou travailleurs des médias. Selon leurs conclusions, au moins 157 d’entre eux étaient des membres avérés ou affiliés à des organisations terroristes. Parmi eux, 104 appartenaient au Hamas, dont 47 servaient comme combattants ou cadres militaires. Le rapport recense également 45 membres ou affiliés au Jihad islamique, et quelques autres liés à des factions telles que le Fatah, le Front populaire de libération de la Palestine ou la Résistance populaire.

L’étude s’appuie sur une liste publiée par le bureau d’information du gouvernement du Hamas, croisée avec des sources médiatiques palestiniennes et un document interne du Hamas saisi par l’armée israélienne. Ce dernier détaillait le rôle de plusieurs membres de la brigade de Gaza, permettant de confirmer leurs fonctions militaires. Les chercheurs soulignent que certains “journalistes” étaient employés par des médias appartenant aux groupes terroristes, un indicateur clair de leur rôle au service de ces organisations.

Le rapport insiste sur la stratégie historique du Hamas, qui considère les médias comme un élément central de sa machine de propagande. Le mouvement terroriste et d’autres factions armées opèrent de multiples organes de communication, souvent utilisés pour influencer l’opinion publique et soutenir leurs opérations militaires. Cette porosité entre activité médiatique et activité militaire rend difficile pour les forces israéliennes de distinguer les journalistes indépendants des terroristes opérant sous couverture.

Au fil du conflit, l’armée israélienne a régulièrement publié des informations montrant que des individus présentés comme journalistes avaient participé à des attaques ou occupaient des fonctions dans des cellules terroristes. Parmi les cas cités figurent Anas al-Sharif, correspondant d’Al Jazeera considéré comme opérateur du Hamas, ainsi que Hassan Aslih, tué en mai après avoir pris part aux attaques du 7 octobre et collaboré un temps avec CNN.

D’autres incidents concernent des reporters se servant de drones pour les groupes terroristes ou hébergeant des otages israéliens, comme Abdallah Aljamal. L’étude souligne que cette pratique généralisée des doubles fonctions mine la crédibilité du secteur médiatique à Gaza et expose davantage les travailleurs de l’information, leur statut devenant ambigu aux yeux du droit international humanitaire.