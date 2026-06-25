Face à l'escalade entre la Russie et l'Ukraine, El Al suspend ses vols vers Moscou

La compagnie aérienne israélienne El Al a annoncé la suspension, pour les prochains jours, de ses vols entre Tel Aviv et Moscou, invoquant la dégradation de la situation sécuritaire entre la Russie et l'Ukraine ainsi que les récents incidents affectant le trafic aérien dans la région.

La compagnie précise qu'une nouvelle évaluation de la situation sera effectuée au cours de la semaine prochaine afin de déterminer si la liaison peut être rétablie. Les passagers concernés seront informés et pourront choisir parmi les différentes solutions proposées, conformément à la réglementation en vigueur.

Cette décision intervient une semaine après une vaste attaque nocturne de drones menée par l'Ukraine contre Moscou. Selon les autorités russes, des centaines de drones ont été interceptés au-dessus de la capitale. Le maire de Moscou, Sergey Sobyanin, a indiqué que plusieurs appareils avaient néanmoins atteint une raffinerie de pétrole de la ville, tandis que des dizaines d'autres avaient été abattus.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a revendiqué cette frappe, la deuxième visant cette installation en une semaine, la qualifiant de "réponse pleinement justifiée" aux attaques russes contre l'Ukraine. Il a également affirmé que l'efficacité des opérations ukrainiennes et des sanctions contre Moscou était reconnue par les alliés de Kiev, appelant la Russie à engager les démarches diplomatiques nécessaires pour mettre fin au conflit.

Dans ce contexte de tensions persistantes, le président américain Donald Trump aurait récemment encouragé Volodymyr Zelensky, lors d'un entretien privé, à adopter une approche "plus audacieuse", selon un haut responsable ukrainien cité par le Kyiv Independent. Cette conversation intervient alors que Kiev cherche à organiser une rencontre entre Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, une initiative soutenue par Donald Trump mais à laquelle le Kremlin ne s'est pas encore engagé. Selon cette même source, le président américain estime que Vladimir Poutine ne fera aucune concession sans pression.